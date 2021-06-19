Người dân nhận giải ngân từ Hoài Linh: 'Đồng tiền bây giờ có giá trị gấp mấy lần lúc lũ. Dịch Covid-19 kéo dài, người miền Trung rất khổ cực'

Hậu trường 19/06/2021 09:01

Chậm giải ngân từ thiện hơn 6 tháng nhưng NS Hoài Linh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy số tiền ấy đang được bà con sử dụng thế nào?

Việc giải ngân từ thiện nhanh như "chạy deadline" của NS Hoài Linh từng gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Nhiều khán giả thắc mắc không biết thời điểm nắng nóng như vậy thì cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung có hợp lý hay chăng?

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Hoài Linh giải ngân thần tốc 15 tỷ và khán giả thắc mắc bà con miền Trung suy nghĩ gì về điều này? - Ảnh: Internet

Tuy nhiên đó chỉ là ý kiến của vài cư dân mạng. Riêng đối với đồng bào miền Trung thì họ nhận thấy số tiền ấy tại thời điểm này vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng.

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Người dân trong clip chia sẻ về Hoài Linh - Ảnh: Chụp từ clip

Mới đây, theo thông tin từ một kênh YouTube thì mùa bão lũ, nhà nào cũng nhận quà từ thiện đến nỗi gạo và mì tôm chất đầy. Nếu thời điểm đó NS Hoài Linh trao tiền từ thiện thì có lẽ sẽ không ý nghĩa bằng thời điểm hiện tại. Chia sẻ với YouTuber, người dân tại miền Trung cho biết: “Trước đây, những lần bão lũ, nhà nào cũng có hỗ trợ của mạnh thường quân và chính quyền địa phương, nhà nào cũng có đầy đủ hết. Nếu NS Hoài Linh làm từ thiện ở thời điểm đó thì cũng vậy nhưng ở thời điểm này, đưa đồng tiền cho người dân thì rất có giá trị”.

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Thời điểm bảo lũ có khá nhiều đoàn từ thiện đến hỗ trợ bà con khó khăn - Ảnh: Internet
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Người dân cho rằng tiền từ thiện của NS Hoài Linh đến bây giờ vẫn rất có ý nghĩa - Ảnh: Internet

“Hiện tại dịch Covid-19 kéo rất dài, cuộc sống nguời miền Trung rất khổ cực. Do đó đồng tiền vào tay người dân miền Trung giờ có giá trị gấp mấy lần lúc trước. Trước đây, trong những ngày bão lũ, nhà nào cũng có 4 - 5 bao gạo, mì tôm rất nhiều nhưng đến giờ, làm kiếm tiền mua thùng mì tôm rất khó khăn. Trước đây buôn bán, rất nhiều việc để kiếm tiền nhưng giờ việc cần thiết mới ra khỏi nhà. Quán xá cũng đóng cửa để chống dịch nên tiền cứu trợ bây giờ rất có giá trị" - người này cho biết thêm. 

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Trước đó NS Hoài Linh giải ngân thần tốc số tiền 15 tỷ sau 6 tháng ngâm trong tài khoản - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhân vật này còn cho biết rằng từ thiện thì nên giúp đúng người và đúng lúc: “Lúc vừa lũ xong, đi cứu trợ rất nguy hiểm vì đường xá rất trơn trượt, đất đá có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Nên những người đi từ thiện cũng chỉ cho ven ven thôi, những nơi bị thiệt hại nặng, ở vùng sâu vùng xa thì người ta không thể tiếp cận được. Cho nên các bạn không thể hiểu được".

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