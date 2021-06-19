Người dân nhận giải ngân từ Hoài Linh: 'Đồng tiền bây giờ có giá trị gấp mấy lần lúc lũ. Dịch Covid-19 kéo dài, người miền Trung rất khổ cực'

Người dân trong clip chia sẻ về Hoài Linh - Ảnh: Chụp từ clip

Mới đây, theo thông tin từ một kênh YouTube thì mùa bão lũ, nhà nào cũng nhận quà từ thiện đến nỗi gạo và mì tôm chất đầy. Nếu thời điểm đó NS Hoài Linh trao tiền từ thiện thì có lẽ sẽ không ý nghĩa bằng thời điểm hiện tại. Chia sẻ với YouTuber, người dân tại miền Trung cho biết: “Trước đây, những lần bão lũ, nhà nào cũng có hỗ trợ của mạnh thường quân và chính quyền địa phương, nhà nào cũng có đầy đủ hết. Nếu NS Hoài Linh làm từ thiện ở thời điểm đó thì cũng vậy nhưng ở thời điểm này, đưa đồng tiền cho người dân thì rất có giá trị”.

Thời điểm bảo lũ có khá nhiều đoàn từ thiện đến hỗ trợ bà con khó khăn - Ảnh: Internet

Người dân cho rằng tiền từ thiện của NS Hoài Linh đến bây giờ vẫn rất có ý nghĩa - Ảnh: Internet

“Hiện tại dịch Covid-19 kéo rất dài, cuộc sống nguời miền Trung rất khổ cực. Do đó đồng tiền vào tay người dân miền Trung giờ có giá trị gấp mấy lần lúc trước. Trước đây, trong những ngày bão lũ, nhà nào cũng có 4 - 5 bao gạo, mì tôm rất nhiều nhưng đến giờ, làm kiếm tiền mua thùng mì tôm rất khó khăn. Trước đây buôn bán, rất nhiều việc để kiếm tiền nhưng giờ việc cần thiết mới ra khỏi nhà. Quán xá cũng đóng cửa để chống dịch nên tiền cứu trợ bây giờ rất có giá trị" - người này cho biết thêm.