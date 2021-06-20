‘Một người nổi tiếng quyên góp 24 tỷ không rõ ràng’, Hoài Linh bất ngờ bị ‘réo’ tên lên VTV, lại có biến?

Hậu trường 20/06/2021 17:16

Chương trình Thời sự VTV của Đài truyền hình Việt Nam đã làm hẳn một chủ đề liên quan đến lùm xùm từ thiện vừa qua của Thủy Tiên và Hoài Linh.

Chương trình Thời sự VTV của Đài truyền hình Việt Nam là chương trình có lượt xem cao nhất cả nước. Tối ngày 19/6 MC chương trình đã gọi tên hàng loạt nghệ sĩ dính nghi án từ thiện gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

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Chương trình Thời sự VTV của Đài truyền hình Việt Nam đã chiếu đoạn clip về Hoài Linh và Thủy Tiên sau lùm xùm từ thiện vừa qua xôn xao cõi mạng - Ảnh: Internet

Trong chủ đề ‘Làm từ thiện chưa đúng cách’, nhà đài đã nêu ra một số đối tượng chăm chăm vào làm từ thiện nhưng thực chất là trục lợi cá nhân. Điều gây chú ý nhất là chương trình đã phát lại đoạn clip giải thích số tiền 14 tỷ của NS Hoài Linh kêu gọi ủng hộ đồng bào khó khăn lũ lụt miền Trung vừa qua. Chương trình cũng phân tích việc không rõ ràng minh bạch khiến dư luận búc xúc và phần nào cũng gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân khi giao tiền cho ai đó đại diện làm từ thiện.

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NS Hoài Linh được VTV chiếu lại đoạn clip giải trình tiền từ thiện 50 phút khiến dân mạng chú ý - Ảnh: Internet

Thời sự VTV của Đài truyền hình Việt Nam không chỉ nhắc tên Hoài Linh mà còn phát hẳn đoạn clip Thủy Tiên đi cứu trợ miền Trung hồi năm 2020. Tin Thời Sự 19h cho biết: “Cũng liên quan đến việc cứu trợ ở miền Trung, một ca sĩ đã kêu gọi được số tiền kỷ lục gần 180 tỷ đến với vùng khó khăn. Nhưng các khoản chi tiêu lên đến cả trăm tỷ đồng chỉ được kê khai trên 1 tờ giấy viết tay và một số giấy tờ xác nhận chung chung”.

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Thủy Tiên trong một đợt cứu trợ bà con lũ lụt miền Trung - Ảnh: Internet

Nhà đài cũng nhắc lại 5 năm trước một người nổi tiếng cũng kêu gọi 24 tỷ từ thiện nhưng không thuyết phục được công chúng về việc số tiền đã được chi tiêu như thế nào.

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Hình ảnh về giấy tờ từ thiện viết tay xuất hiện trên chương trình - Ảnh: Internet

Chương trình cũng chỉ ra việc các hoạt động từ thiện chưa có các quy định chế tài cũng là một khoảng trống trong luật pháp Việt Nam. Như nghị định mới ban hành, người dân có quyền làm từ thiện nhưng phải phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng.

Xuất hiện trong chương trình với vai trò khách mời, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cho biết: "Tôi cho rằng cái lý lẽ sâu xa nhất là nằm ở chỗ nghệ sĩ là những người vô cùng cảm tính. Họ không biết rằng là đằng sau cái đấy là cái gì. Từ thiện không phải chỉ là một việc làm tình cảm, đấy hoàn toàn là một việc phải là lý trí, cho nên người ta mới nói là không chuyên nghiệp".

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Từ khóa:   Thủy Tiên Hoài Linh VTV Hoài Linh biển thủ tiền từ thiện

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