Duy Phương gặp biến khi 'rao giảng đạo đức' với nghệ sĩ Việt, gọi thẳng tên Hoài Linh: 'Bớt ăn vạ đi, chú cũng đâu tốt đẹp gì?'

Những ngày gần đây Duy Phương liên tục có những phát ngôn gây chú ý, tuy nhiên lần này khi đụng chạm đến danh hài Hoài Linh anh đã bị cư dân mạng phản ứng ngược.

Sau những ồn ào liên quan đến chuyện tố con cái không chu cấp thì mới đây, Duy Phương cũng chia sẻ khá nhiều về vụ việc của Phi Nhung và con nuôi, tiết lộ về băng nhóm showbiz và đáng chú ý anh còn lôi cả Hoài Linh vào câu chuyện dài ngoằn của mình. Duy Phương mới đây đã gọi tên Hoài Linh vào câu chuyện của mình dù cả hai không hề liên quan và NS Hoài Linh cũng đã đính chính việc từ thiện trên trang cá nhân khá chi tiết - Ảnh: Internet Dù không liên quan gì đến chuyện NS Hoài Linh làm từ thiện trong thời gian qua nhưng Duy Phương vẫn lên tiếng bằng giọng điệu gay gắt và khó chịu. Ông cho rằng khi Hoài Linh chậm giải ngân như thế sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng chung của giới showbiz. Nam nghệ sĩ nói: “Quan trọng là đến giờ phút này, nhận thức của công chúng, cộng đồng đã khác. Mọi người đã hiểu hết Hoài Linh là người như thế nào rồi. Người ta biết hết về Hoài Linh rồi. Nói gì thì nói, đến giờ người ta cũng nghĩ không đẹp về Hoài Linh. Câu chuyện này khiến hình ảnh Hoài Linh mất đi trong lòng công chúng, bản thân Hoài Linh trở thành một vấn đề để xem xét. Điều này dù có cố gỡ hay nói gì đi nữa cũng khó, rất khó để Hoài Linh lấy lại tình cảm từ công chúng, phải có thời gian. Điều quan trọng là Hoài Linh phải từ đây khắc phục như thế nào, thay đổi con người như thế nào để khán giả nhìn thấy được. Từ đó họ sẽ thông cảm cho Hoài Linh. Chứ bây giờ lên tiếng ngược trở lại để chứng minh mình đúng, mình không sai này nọ cũng chẳng để làm gì. Người đời họ hiểu hết, biết hết rồi, không qua mặt người ta được đâu. Anh có thể qua mặt được vài trăm người chứ làm sao qua mặt mấy triệu người được”.

Duy Phương cho rằng khi biết chuyện từ thiện của Hoài Linh và một số nghệ sĩ ông cảm thấy buồn lắm - Ảnh: Internet Ông cũng còn dành lời khuyên cho Hoài Linh nên suy nghĩ lại để có thể giữ hình ảnh trong mắt công chúng và còn cảm thấy buồn khi nhiều nghệ sĩ quên đi thiên chức của mình: “Nếu thấy mình đã làm điều gì không phải, Hoài Linh nên tự động ngồi lại, nhìn lại mình, nghĩ xem cử chỉ, hành động, việc làm của mình sắp tới nên như thế nào, chứ đừng thấy người ta nói rồi mình cũng lên tiếng này nọ, không được đâu. Khi biết được chuyện từ thiện của Hoài Linh và một số nghệ sĩ như thế, tôi buồn lắm. Tôi buồn vì có những nghệ sĩ đã quên đi mình là ai và cần phải làm những điều đúng đắn”. “Họ làm sai thì đâu phải một mình họ chịu, gây ảnh hưởng tới những nghệ sĩ khác nữa chứ. Cái tiếng nghệ sĩ nó rộng lắm. Vì vậy, trước khi làm việc gì, người nghệ sĩ phải ý tứ, xem xét lại xem việc đó có đúng không, có làm mất lòng ai không. Đừng nói rằng tôi làm thì mình tôi chịu vì một nghệ sĩ làm sai sẽ mang tiếng cho anh em nghệ sĩ khác do cùng là nghệ sĩ với nhau mà. Bởi vậy nên trong vụ việc này, tôi buồn, buồn vì những cái không đẹp xảy ra với một nghệ sĩ. Tất nhiên, tôi buồn thôi chứ không có gì phải đau lòng hết”. Duy Phương nói thêm.

Cư dân mạng tỏ ra không hài lòng khi Duy Phương dành lời lẽ không hay cho NS Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Những tưởng cõi mạng sẽ ủng hộ ông như mọi lần nhưng lần này đa số đều phản ứng ngược và dành khá nhiều lời nhận xét cho rằng Duy Phương cũng không mấy tốt đẹp nên đừng chỉ trích người khác. Khán giả “đào” lại chuyện cũ ông từng bỏ vợ con, cờ bạc nợ nần và phải lên mạng xin khán giả giúp đỡ. Khán giả cho rằng ông nên tập trung công việc hiện tại để lo cho cuộc sống thay vì xen vào các câu chuyện showbiz để gây mất lòng cư dân mạng - Ảnh: Internet Có thể thấy hiện tại Duy Phương nên tập trung buôn bán để cải thiện cuộc sống thay vì tham gia bàn luận các vấn đề showbiz để gây mất lòng khán giả.

Bị tố 'ăn chặn xây Nhà thờ Tổ 100 tỷ', Hoài Linh nói gì khiến cư dân mạng 'nín thinh'? Cư dân mạng quá khích này đã để lại dưới bài đăng của NS Hoài Linh một comment khá vô duyên liên quan đến Nhà thờ Tổ 100 tỷ.

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