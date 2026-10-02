3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 02/10/2026 09:30

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an.

Tuổi Dần 

Những người thuộc con giáp này thường là người tinh tế, khéo ăn nói và có khả năng đồng cảm với người khác. Bên cạnh đó, sự hài hước của những người này cũng khiến họ tỏa sáng ở những nơi họ đến, đồng thời có thể xua tan được những bầu không khí căng thẳng. Nhờ thế mà vận may cũng tự tìm đến với họ. 

Đối với những người độc thân, con giáp may mắn này sẽ tìm thấy tình duyên mà bản thân vẫn đang chờ đợi, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Những người đã lập gia đình thì nên dành nhiều thời gian hơn ở bên những người thân yêu của mình. 

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Đây là thời điểm mà họ có thể biến mọi ước nguyện thành hiện thực. Dù có khó khăn nào ập đến thì họ cũng đều được quý nhân giúp đỡ vượt qua. Bạn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận không nhỏ từ sự nghiệp lẫn hoạt động kinh doanh.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này  sẽ nhận được sự phù trợ từ quý nhân, công việc, làm ăn cũng ngày càng phát đạt nên cuộc sống khá sung túc, dư giả. Tuy vậy, các bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý và để dành một khoản tiết kiệm riêng phòng cho những trường hợp khẩn cấp xảy đến.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn có nhiều điều bất ngờ và muôn màu muôn sắc. Con giáp này dễ dàng phải lòng với một người mới gặp vào thời điểm chính bạn cũng không ngờ tới. Dù rằng chưa thể hứa hẹn điều gì cho tương lai nhưng bạn cứ hãy hết mình với cảm xúc hiện tại.

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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