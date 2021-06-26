Ca sĩ Nguyên Vũ đã thẳng thắng lên tiếng về ‘thần y’ Võ Hoàng Yên, nhận khá nhiều ủng hộ từ cư dân mạng.

Nhiều thông tin xung quanh ông Võ Hoàng Yên khiến cư dân mạng luôn có nhiều ý kiến trái chiều về vị “thần y” này. Nhiều ngôi sao showbiz cũng “gặp hạn” khi bị cõi mạng “đào” lại những bức ảnh chụp chung với ông Võ Hoàng Yên thời gian trước đó. Khán giả cảm thấy bất ngờ khi trong danh sách này có sự góp mặt của Nhật Kim Anh, Phan Đinh Tùng, Hoài Linh… Nhiều cư dân mạng tỏ ra khó hiểu với những bài đăng cảm ơn, quảng cáo dành cho "thần y" nhưng sau đó một số “khổ chủ” đã lên tiếng đính chính tất cả chỉ là hiểu lầm. Nam ca sĩ Nguyên Vũ đã lên tiếng về một vị 'thần y' gây xôn xao dư luận gần đây - Ảnh: Internet Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ đã lên tiếng về việc ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh trông giống bạo hành người khác hơn là chữa bệnh. Ngoài ra nam ca sĩ này cũng lên án hành vị kéo lưỡi, bóp cổ, bộp tai là không nên trong quá trình khám chữa bệnh cho người khác.

Bài đăng của ca sĩ Nguyên Vũ gây xôn xao cư dân mạng về 'thần y' Võ Hoàng Yên - Ảnh: Chụp màn hình Để "tự kiểm chứng", Nguyên Vũ không ngần ngại tự vỗ 2 phát vào 2 bên tai và sau đó anh cảm thấy tối tăm mặt mày, phải nghỉ khoảng 10 phút mới trở lại bình thường. Nam ca sĩ viết: "Tiếng khóc thét của đứa trẻ nghe mà xé cả ruột gan. Kéo lưỡi, bóp cổ, bộp tai là hình thức chữa bệnh sao? Hay là bạo hành tra tấn trẻ em? Vũ đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đăng lên Facebook nhưng Vũ tin là những người có lương tâm cũng sẽ có cảm giác khó chịu và bức xúc đến rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Nó phản cảm và có gì đó dã man đối với một đứa trẻ quá. Ai đó có chuyên môn và thẩm quyền hãy cho Vũ và mọi người biết hành vi trên là đúng hay sai?”. Ngoài ra Nguyên Vũ còn cho biết do bản thân tự vỗ nên đã bớt đau hơn rất nhiều so với những người bị bị “thần y” kia ra tay: “Vũ cũng đã thử vỗ 2 cái vào 2 bên tai mình để thử cảm giác mà đứa trẻ chịu đựng xem ra sao. Kết quả tai thì lùng bùng (chắc có lẽ do tai mình không điếc nên vậy) và đầu thì choáng váng phải nằm xuống giường nghỉ khoảng 10 phút mới hết nhức. Dù gì tự mình vỗ mình nên cũng làm nhẹ bớt, vậy thử hỏi sao đứa trẻ chịu đựng nỗi mấy cái bộp tai long cả óc đó vào đầu? Thể trạng bé thì non nớt yếu đuối mà lại câm không thể nói, còn bị kéo luỡi bóp cổ nên chỉ có thể gào khóc trong đau đớn một cách tuyệt vọng mà thôi".

Rất nhiều cư dân mạng đã vào bày tỏ thái độ bức xúc và nam ca sĩ cũng khá nhiệt tình đáp trả bình luận bên dưới - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài những ý kiến trên, nam ca sĩ còn mong cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc để mọi chuyện được sáng tỏ. Bên dưới bài đăng nhiều khán giả đã lên tiếng ủng hộ: “Cảm ơn em đã vì những người nghèo mà lên tiếng”, “Chị không có can đảm coi hết vì quá sợ. Đau ghê lắm đó em”, “Quá kinh khủng, em xem mà thót cả tim, đau đớn thay”... Ca sĩ Nguyên Vũ nổi tiếng ở thập niên trước, anh được xem là đàn anh trong giới showbiz khi có nhiều ca khúc nổi tiếng được các bạn trẻ thuộc nằm lòng - Ảnh: Internet Ca sĩ Nguyên Vũ cũng được xem là anh cả trong giới showbiz khi anh khá nổi tiếng ở thập niên trước. Hiện tại anh vẫn hoạt động nghệ thuật và là nam nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng phản đối hành động của ông Võ Hoàng Yên trên mạng xã hội.

HOT: Truyền hình quốc gia vào cuộc vạch trần 'thần y' Võ Hoàng Yên, khán giả thi nhau 'cảm ơn' VTV, réo tên bà Phương Hằng Mới đây trong chương trình phóng sự của đài VTV đã lên tiếng vạch mặt ‘thần y’ Võ Hoàng Yên và điều bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện hình ảnh của NS Hoài Linh khiến dư luận "hú hồn".

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