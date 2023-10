Bài đăng của ca sĩ Nguyên Vũ gây xôn xao cư dân mạng về 'thần y' Võ Hoàng Yên - Ảnh: Chụp màn hình

Để "tự kiểm chứng", Nguyên Vũ không ngần ngại tự vỗ 2 phát vào 2 bên tai và sau đó anh cảm thấy tối tăm mặt mày, phải nghỉ khoảng 10 phút mới trở lại bình thường. Nam ca sĩ viết: "Tiếng khóc thét của đứa trẻ nghe mà xé cả ruột gan. Kéo lưỡi, bóp cổ, bộp tai là hình thức chữa bệnh sao? Hay là bạo hành tra tấn trẻ em? Vũ đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đăng lên Facebook nhưng Vũ tin là những người có lương tâm cũng sẽ có cảm giác khó chịu và bức xúc đến rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Nó phản cảm và có gì đó dã man đối với một đứa trẻ quá. Ai đó có chuyên môn và thẩm quyền hãy cho Vũ và mọi người biết hành vi trên là đúng hay sai?”.

Ngoài ra Nguyên Vũ còn cho biết do bản thân tự vỗ nên đã bớt đau hơn rất nhiều so với những người bị bị “thần y” kia ra tay: “Vũ cũng đã thử vỗ 2 cái vào 2 bên tai mình để thử cảm giác mà đứa trẻ chịu đựng xem ra sao. Kết quả tai thì lùng bùng (chắc có lẽ do tai mình không điếc nên vậy) và đầu thì choáng váng phải nằm xuống giường nghỉ khoảng 10 phút mới hết nhức. Dù gì tự mình vỗ mình nên cũng làm nhẹ bớt, vậy thử hỏi sao đứa trẻ chịu đựng nỗi mấy cái bộp tai long cả óc đó vào đầu? Thể trạng bé thì non nớt yếu đuối mà lại câm không thể nói, còn bị kéo luỡi bóp cổ nên chỉ có thể gào khóc trong đau đớn một cách tuyệt vọng mà thôi".