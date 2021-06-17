Phan Đinh Tùng lên tiếng vụ hình ảnh khen ngợi ‘thần y’ Võ Hoàng Yên lan truyền MXH

Hậu trường 17/06/2021 18:29

Không để khán giả thắc mắc, ngay sau khi clip chữa bệnh tại địa điểm của ông Võ Hoàng Yên, Phan Đinh Tùng đã lên tiếng.

Chiều 17/6 cõi mạng bỗng rần rần khi clip ca sĩ Phan Đinh Tùng từng đến chữa bệnh tại địa điểm của ông Võ Hoàng Yên. Khi xuất hiện tại đây anh còn xuýt xoa ngưỡng mộ về cách chữa bệnh của vị “lương y” kia và cho rằng ông Yên giúp anh giảm bớt căn bệnh thoát vị đĩa đệm.

Phan Đinh Tùng lên tiếng vụ hình ảnh khen ngợi ‘thần y’ Võ Hoàng Yên lan truyền MXH - Ảnh 1

Phan Đinh Tùng lên tiếng vụ hình ảnh khen ngợi ‘thần y’ Võ Hoàng Yên lan truyền MXH - Ảnh 2
Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về clip Phan Đinh Tùng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh - Ảnh: Internet

Đang trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" thì nam ca sĩ Phan Đinh Tùng quyết định từ chối trả lời về vấn đề trên. Anh chia sẻ trên SAOstar rằng: "Chắc mọi người cũng biết tôi sống không thích thanh minh nhiều nên chuyện đó ai muốn nói gì thì nói, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không có ý kiến và trả lời về vấn đề này. Về những vấn đề cá nhân, nhạy cảm thế này tôi xin từ chối không trả lời".

Phan Đinh Tùng lên tiếng vụ hình ảnh khen ngợi ‘thần y’ Võ Hoàng Yên lan truyền MXH - Ảnh 3
Bài đăng bị cư dân mạng 'đào' lại về ông Võ Hoàng Yên của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó cư dân mạng lại xôn xao truyền tay nhau một bức ảnh xuất hiện một nhân vật đầu trọc khá giống ca sĩ Phan Đinh Tùng trong một bối cảnh được cho là gặp gỡ ông Võ Hoàng Yên. Ngay lập tức cư dân mạng đã vào trang cá nhân của nam ca sĩ và phát hiện ra chính Phan Đinh Tùng từng chia sẻ bài đăng về việc anh được “thần y” chữa bệnh hồi năm 2017 và còn bày tỏ sự biết ơn.

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Trước đó không lâu Nhật Kim Anh cũng gây xôn xao khi xuất hiện bên ông Võ Hoàng Yên tuy nhiên cô đã giải thích chỉ đưa mẹ đi chữa bệnh - Ảnh: Internet

Ca sĩ Nhật Kim Anh cũng dính đến lùm xùm bên ông Võ Hoàng Yên khi cõi mạng đồn rằng cô đang PR cho vị “thần y” kia, tuy nhiên cô đã lên tiếng giải thích chỉ dẫn mẹ đi chữa bệnh và đã xóa bài đăng về ông Yên ngay sau đó. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người vì vô tình để xảy ra sự cố trên.

Lan truyền hình ảnh nghi ca sĩ Phan Đinh Tùng ‘khen lấy khen để’: 'Thầy Võ Hoàng Yên thật sự là một thần y'

Lan truyền hình ảnh nghi ca sĩ Phan Đinh Tùng ‘khen lấy khen để’: 'Thầy Võ Hoàng Yên thật sự là một thần y'

Cư dân mạng đang "rần rần" trước tấm ảnh Phan Đinh Tùng chụp chung với ông Võ Hoàng Yên và còn dành cho vị “thần y” này lời khen có cánh.

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