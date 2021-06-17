Phan Đinh Tùng lên tiếng vụ hình ảnh khen ngợi ‘thần y’ Võ Hoàng Yên lan truyền MXH

Không để khán giả thắc mắc, ngay sau khi clip chữa bệnh tại địa điểm của ông Võ Hoàng Yên, Phan Đinh Tùng đã lên tiếng.
- Nhật Kim Anh kể rõ chuyện chữa bệnh ông Võ Hoàng Yên: 'Đợi từ sáng tới chiều, được xoa dầu, nắn khớp xương, đau đến ngất... thấy đỡ nên chia sẻ'
- 'Đại hạn' liên tiếp ập đến, CĐM lại ‘tá hỏa’ với ảnh Phi Nhung tươi rói cạnh ông Võ Hoàng Yên
Chiều 17/6 cõi mạng bỗng rần rần khi clip ca sĩ Phan Đinh Tùng từng đến chữa bệnh tại địa điểm của ông Võ Hoàng Yên. Khi xuất hiện tại đây anh còn xuýt xoa ngưỡng mộ về cách chữa bệnh của vị “lương y” kia và cho rằng ông Yên giúp anh giảm bớt căn bệnh thoát vị đĩa đệm.
Đang trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" thì nam ca sĩ Phan Đinh Tùng quyết định từ chối trả lời về vấn đề trên. Anh chia sẻ trên SAOstar rằng: "Chắc mọi người cũng biết tôi sống không thích thanh minh nhiều nên chuyện đó ai muốn nói gì thì nói, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không có ý kiến và trả lời về vấn đề này. Về những vấn đề cá nhân, nhạy cảm thế này tôi xin từ chối không trả lời".
Trước đó cư dân mạng lại xôn xao truyền tay nhau một bức ảnh xuất hiện một nhân vật đầu trọc khá giống ca sĩ Phan Đinh Tùng trong một bối cảnh được cho là gặp gỡ ông Võ Hoàng Yên. Ngay lập tức cư dân mạng đã vào trang cá nhân của nam ca sĩ và phát hiện ra chính Phan Đinh Tùng từng chia sẻ bài đăng về việc anh được “thần y” chữa bệnh hồi năm 2017 và còn bày tỏ sự biết ơn.
Ca sĩ Nhật Kim Anh cũng dính đến lùm xùm bên ông Võ Hoàng Yên khi cõi mạng đồn rằng cô đang PR cho vị “thần y” kia, tuy nhiên cô đã lên tiếng giải thích chỉ dẫn mẹ đi chữa bệnh và đã xóa bài đăng về ông Yên ngay sau đó. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người vì vô tình để xảy ra sự cố trên.