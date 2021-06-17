Lan truyền hình ảnh nghi ca sĩ Phan Đinh Tùng ‘khen lấy khen để’: 'Thầy Võ Hoàng Yên thật sự là một thần y'

Cư dân mạng đang "rần rần" trước tấm ảnh Phan Đinh Tùng chụp chung với ông Võ Hoàng Yên và còn dành cho vị “thần y” này lời khen có cánh.

Thời gian vừa qua, sau khi bị bà Phương Hằng réo tên thì mọi hoạt động lớn nhỏ liên quan đến "thần y" Võ Hoàng Yên luôn được dư luận chú ý, đặc biệt là khi hàng loạt sao Việt có tiếng tăm trong showbiz cũng xuất hiện bên ông Võ Hoàng Yên.

Hình ảnh cư dân mạng xôn xao cho rằng Phan Đinh Tùng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh - Ảnh: Internet

Ngay trong ngày 17/6, cư dân mạng lại xôn xao truyền tay nhau một bức ảnh xuất hiện một nhân vật đầu trọc khá giống ca sĩ Phan Đinh Tùng trong một bối cảnh được cho là gặp gỡ ông Võ Hoàng Yên. Ngay lập tức cư dân mạng đã vào trang cá nhân của nam ca sĩ và phát hiện ra chính Phan Đinh Tùng từng chia sẻ bài đăng về việc anh được “thần y” chữa bệnh hồi năm 2017 và còn bày tỏ sự biết ơn.

Vào năm 2017 ca sĩ Phan Đinh Tùng từng chia sẻ bài đăng khen ông Võ Hoàng Yên khiến dân mạng chao đảo - Ảnh: Internet

Hiện nay khán giả đang tranh cãi dữ dội về sự việc trên. Đa số chưa rõ thực hư thế nào, bài viết có phải là sự thật hay không và mong muốn nghệ sĩ Phan Đinh Tùng lên tiếng chính thức.

Bên cạnh đó, việc quá nhiều nghệ sĩ xuất hiện bên cạnh ông Võ Hoàng Yên khiến dân mạng khá hoang mang và nghi ngờ không biết vị “thần y” này có thật sự "mát tay" hay không, hay cũng giống như lời bà Phương Hằng đã lên tiếng tố cáo trước đó?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-truyen-hinh-anh-nghi-ca-si-phan-dinh-tung-khen-lay-khen-de-thay-vo-hoang-yen-that-su-la-mot-than-y-409188.html