Nhật Kim Anh kể rõ chuyện chữa bệnh ông Võ Hoàng Yên: 'Đợi từ sáng tới chiều, được xoa dầu, nắn khớp xương, đau đến ngất... thấy đỡ nên chia sẻ'

Hậu trường 17/06/2021 16:02

Cư dân mạng đang tá hỏa khi nghe tin Nhật Kim Anh từng quảng cáo cho ông Võ Hoàng Yên. Ngay sau vụ việc, cô đã lên tiếng rõ ràng vụ việc.

Trước thông tin trái chiều giáng xuống đầu mình, Nhật Kim Anh đã nhanh chóng lên tiếng đính chính ngay lập tức. Trên Vietnamnet, cô chia sẻ sau khi cùng mẹ leo núi Bà Đen vào khoảng hơn 5 năm trước, lúc về nhà chân mẹ cô đi không nổi, có lúc phải lết. Vì là người con có hiếu nên cô đã tìm chạy chữa khắp nơi mong mẹ cô mau khỏe lại nhưng vẫn đâu vào đó không mấy tiến triển. 

Nhật Kim Anh kể rõ chuyện chữa bệnh ông Võ Hoàng Yên: 'Đợi từ sáng tới chiều, được xoa dầu, nắn khớp xương, đau đến ngất... thấy đỡ nên chia sẻ' - Ảnh 1
Nhật Kim Anh nhanh chóng thông tin đến cư dân mạng sau khi hình ảnh chữa bệnh lan truyền - Ảnh chụp màn hình 

Nhật Kim Anh chia sẻ: “Do ngày xưa mới sinh con là mẹ đã lội ruộng nhiều quá, mẹ còn bị nổi mạch máu đen chi chít ở chân, được hàng xóm láng giềng chỉ cho đi hết thầy nọ, thầy kia, mẹ cũng đi, nhưng mãi không khỏi. Sau này một fan của tôi giới thiệu cho ông Võ Hoàng Yên, nói là rất nổi tiếng. Chúng tôi mừng quá liền đăng ký đưa mẹ đi khám, hi vọng mẹ sẽ không phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày nữa".

Nhật Kim Anh cũng kể kinh nghiệm xương máu khi đưa mẹ đi khám ở địa điểm của ông Võ Hoàng Yên, cô cho biết sau khi đợi được chữa bệnh từ sáng tới chiều, vị "thần y" đã xoa dầu, nắn khớp xương khiến mẹ cô "đau đến ngất". Tuy nhiên sau đó về nhà mẹ cô thấy đỡ nên Nhật Kim Anh vui mừng chia sẻ lên trang cá nhân. 

vo hoang yen
Nhật Kim Anh cho rằng cô chỉ đưa mẹ đến khám và cũng đã cúng dường hết 10 triệu bạc - Ảnh: Internet

Sau đó một thời gian vì chân mẹ cô đau lại nên phải tiến hành mổ chân, gắn inox ở bệnh viện chợ Rẫy TP.HCM. Vì lo cho sức khỏe của mẹ nên cô quên luôn bài đăng về ông Võ Hoàng Yên, mãi khi nghe vụ lùm xùm về ông ta nữ ca sĩ đã nhanh tay xóa ngay bài đăng trên.

Nhật Kim Anh chia sẻ: “Tôi và mẹ không hề quen biết ông Yên. Lúc đi chữa bên ông Yên không lấy tiền nhưng những người trong đoàn đi chung hôm đó nói tôi có thể cúng dường để ông Yên trồng thuốc cứu người nên tôi có cúng dường (số tiền là 10 triệu đồng). Hơn nữa, theo như ông Yên nói thì phải chữa hết liệu trình là 3 lần nhưng thấy mẹ đau quá nên gia đình tôi cho mẹ đi mổ luôn, không chữa nữa. Vì thế, tôi không xác định được là do ông Yên chữa không khỏi hay là bệnh già của mẹ nên tôi không dám lên tiếng kết luận sự việc này".

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Nhật Kim Anh thường dành thời gian chăm sóc mẹ già 70 tuổi ngoài thời gian đi diễn - Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, khán giả khá lo lắng khi nữ ca sĩ cho biết chân còn lại của mẹ cô đã bắt đầu đau lại. Được biết, ngoài thời gian đi hát, Nhật Kim Anh dành hết phần còn lại để chăm sóc cho người mẹ già gần 70 tuổi. 

Nhật Kim Anh bộc bạch: “Khi mẹ ít tuổi hơn một chút thì tôi phải lo sự nghiệp, chạy khắp nơi, rồi lại chuyện gia đình riêng không hạnh phúc làm mẹ buồn không ít. Nay muốn ở bên mẹ nhiều hơn thì mẹ đã già, lại bị bệnh tuổi già hành hạ, giờ có thời gian là tôi về với mẹ”.

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Ngay sau khi nữ nghệ sĩ này lên tiếng về mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, CĐM đã ngay lập tức dậy sóng. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh bài đăng công khai xin lỗi của nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Võ Hoàng Yên Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh Nguyễn Phương Hằng

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