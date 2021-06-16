Mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã lên tiếng về hình ảnh cô đưa mẹ đến tìm "thần y" Võ Hoàng Yên xin chữa bệnh đau chân.

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước hình ảnh nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đưa mẹ đến chỗ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Dù rằng những bức ảnh đã được chụp từ năm 2016 nhưng vẫn làm nhiều người chú ý, nhất là khi vị "thần y" này đang phải chịu rất nhiều thị phi xung quanh.

Bài viết của Nhật Kim Anh về ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: SAOstar

Theo SAOstar, nữ ca sĩ xác nhận từng dẫn mẹ đến gặp ông Yên. Sau khi điều trị một lần thì mẹ nữ ca sĩ có thuyên giảm, cô định tìm gặp "thần y" thêm vài lần nhưng không gặp nữa. Nữ ca sĩ cũng cho biết đã cúng dường 10 triệu đồng.

"Tôi cũng như bao người dân khác thấy mẹ đau chân thì nghe bạn bè chỉ thầy này hay, thầy kia hay thì tôi dẫn mẹ đi thôi, kiểu như phước chủ may thầy. Bóp xong về mẹ tôi cũng đỡ. Lúc đó, thầy bảo đi 2, 3 lần mới hết, nhưng sau lần đó là tôi không tìm được thầy nữa, tôi cũng đi hỏi để tìm thầy mà toàn thông tin thầy đi nước ngoài không, nên đi được có một lần đó thôi, mà tôi còn cúng dường 10 triệu nữa đó, làm gì có chuyện PR (quảng cáo) cho ông đó. Khi về tôi thấy mẹ đỡ nên mới đăng Facebook lên cho bà con ai bị đau thì đi thôi chứ có nghĩ gì đâu" - nữ ca sĩ chia sẻ với SAOstar.

Nữ ca sĩ và mẹ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cô cũng cho hay khi sự thật về ông Yên được phanh phui, cô đã xóa bài viết vì muốn "không ai bị đi theo vết xe đổ của mẹ mình". Còn về việc nhiều người thắc mắc tại sao Nhật Kim Anh không đăng bài "lật mặt" thì nữ ca sĩ nói rằng chân mẹ cô tuy có khỏi nhưng sau đó thì đau lại, bản thân nữ ca sĩ không chắc về nguyên nhân tái phát nên "không dám nói bậy bạ".

"Thật tình là tôi chỉ đưa mẹ tôi đi có mỗi 1 lần, mà về nhà mẹ tôi đỡ nhưng sau đó thì bị đau lại. Rồi tôi đưa mẹ tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy mổ chân luôn. Tôi không xác định được là do ông Yên hay do bệnh già của mẹ tôi nên không dám nói bậy bạ” - nữ ca sĩ tiết lộ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ca-sinhat-kim-anh-thua-nhan-co-dan-me-den-tim-than-y-vo-hoang-yen-chua-benh-409091.html