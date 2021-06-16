Nóng: Ca sĩ Nhật Kim Anh thừa nhận có dẫn mẹ đến tìm 'thần y' Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Hậu trường 16/06/2021 20:18

Mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã lên tiếng về hình ảnh cô đưa mẹ đến tìm "thần y" Võ Hoàng Yên xin chữa bệnh đau chân.

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước hình ảnh nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đưa mẹ đến chỗ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Dù rằng những bức ảnh đã được chụp từ năm 2016 nhưng vẫn làm nhiều người chú ý, nhất là khi vị "thần y" này đang phải chịu rất nhiều thị phi xung quanh.

nhat kim anh 1
Bài viết của Nhật Kim Anh về ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: SAOstar

Theo SAOstar, nữ ca sĩ xác nhận từng dẫn mẹ đến gặp ông Yên. Sau khi điều trị một lần thì mẹ nữ ca sĩ có thuyên giảm, cô định tìm gặp "thần y" thêm vài lần nhưng không gặp nữa. Nữ ca sĩ cũng cho biết đã cúng dường 10 triệu đồng. 

"Tôi cũng như bao người dân khác thấy mẹ đau chân thì nghe bạn bè chỉ thầy này hay, thầy kia hay thì tôi dẫn mẹ đi thôi, kiểu như phước chủ may thầy. Bóp xong về mẹ tôi cũng đỡ. Lúc đó, thầy bảo đi 2, 3 lần mới hết, nhưng sau lần đó là tôi không tìm được thầy nữa, tôi cũng đi hỏi để tìm thầy mà toàn thông tin thầy đi nước ngoài không, nên đi được có một lần đó thôi, mà tôi còn cúng dường 10 triệu nữa đó, làm gì có chuyện PR (quảng cáo) cho ông đó. Khi về tôi thấy mẹ đỡ nên mới đăng Facebook lên cho bà con ai bị đau thì đi thôi chứ có nghĩ gì đâu" - nữ ca sĩ chia sẻ với SAOstar.

nhat kim anh 2
Nữ ca sĩ và mẹ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cô cũng cho hay khi sự thật về ông Yên được phanh phui, cô đã xóa bài viết vì muốn "không ai bị đi theo vết xe đổ của mẹ mình". Còn về việc nhiều người thắc mắc tại sao Nhật Kim Anh không đăng bài "lật mặt" thì nữ ca sĩ nói rằng chân mẹ cô tuy có khỏi nhưng sau đó thì đau lại, bản thân nữ ca sĩ không chắc về nguyên nhân tái phát nên "không dám nói bậy bạ".

"Thật tình là tôi chỉ đưa mẹ tôi đi có mỗi 1 lần, mà về nhà mẹ tôi đỡ nhưng sau đó thì bị đau lại. Rồi tôi đưa mẹ tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy mổ chân luôn. Tôi không xác định được là do ông Yên hay do bệnh già của mẹ tôi nên không dám nói bậy bạ” - nữ ca sĩ tiết lộ.

Vừa giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh vừa 'kêu trời' vì công ty xây dựng lừa đảo ôm tiền chạy trốn

Vừa giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh vừa 'kêu trời' vì công ty xây dựng lừa đảo ôm tiền chạy trốn

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đăng tải bài viết tố cáo công ty xây dựng lừa đảo, ôm tiền rồi chạy trốn khiến cô nàng vô cùng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Hoàng Yên thần y chữa bệnh mẹ Nhật Kim Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36