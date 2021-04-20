Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Bửu Lộc lại vừa gửi đơn khiếu nại mong muốn được tòa xem xét lại vụ án. Chồng cũ nữ diễn viên cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều chỗ chưa được phù hợp, xuất hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Anh còn cho biết mình vẫn còn nắm giữ nhiều bằng chứng có lợi cho mình mà chưa được công bố trong những phiên tòa trước đó.

Vào sáng ngày 23/3, nữ nghệ sĩ Nhật Kim Anh đã chia sẻ thông tin về việc cô đã giành được quyền nuôi con từ tay chồng cũ sau nhiều năm trời ròng rã kiện tụng phức tạp. Nữ diễn viên không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi sắp được ở bên con dù bản án chưa có hiệu lực.

Nhật Kim Anh cùng chồng cũ tại phiên toà phúc thẩm ngày 28/8/2020 - Ảnh: Internet

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm đã nêu rõ: "Bà Trần Thị Kim Huê (Nhật Kim Anh) có chỗ cư trú ổn định ở quận 5, TP.HCM, có điều kiện sinh hoạt tốt. Ngoài ra, bà Huê còn sở hữu một căn hộ khác tại khu dân cư ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngoài thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, bà Huê còn là chủ 2 doanh nghiệp, đại sứ thương hiệu cho 1 bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM với hợp đồng kéo dài nhiều năm, có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Trong khi đó, ông Lộc không có nhà riêng mà vẫn cùng cháu Long sống với cha mẹ đẻ của ông. Thu nhập ông Lộc ở mức trung bình...". Với những chứng cứ nêu trên thì tại phiên tòa vừa rồi, quyền nuôi con đã thuộc về nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa".

Tuy nhiên, chồng cũ Nhật Kim Anh cho biết đây là quyết định không khách quan. Ông cho biết trong quá trình cung cấp chứng cứ cho toà sơ thẩm để giải quyết vụ án, mình đã nộp chứng cứ chứng minh điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng con trai gồm một số giấy tờ như: 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông đứng tên, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó ông chiếm 43% tỉ lệ vốn và lợi nhuận sau thuế của ông được chia hằng năm từ công ty này là 2,5 - 3 tỉ đồng; hợp đồng mua bảo hiểm của ông với tổng giá trị là hơn 2,5 tỉ đồng, người thụ hưởng là con trai… Nhưng tại phiên tòa lại tuyên bố chứng cứ có trong hồ sơ vụ án toà cấp sơ thẩm đã thu thập đầy đủ, rõ ràng mà không hề nói đến những chứng cứ, giấy tờ mà ông Lộc cung cấp.