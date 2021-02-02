Bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân của nữ diễn viên Nhật Kim Anh đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cách đây vài giờ, nữ diễn viên Nhật Kim Anh bất ngờ lên tiếng tố một người phụ nữ đã thiếu nợ cô trong suốt thời gian qua: “Chị ơi. Miệng mồm chị ngọt ngào. Mà bụng dạ chị chả ra làm sao vậy. Chị sống phải để đức lại chứ. Hẹn hết lần này đến lần khác hơn 2 năm rồi. Bây giờ cuối năm chị có gửi tiền trả em hay không?

Em đã cho chị quá nhiều thời gian rồi chị nhé. Trong hôm nay chị không gửi tiền em, thì xác định cả thiên hạ biết chị là ai luôn. Đừng có bên ngoài thánh thiện hiền lương, bên trong rắn độc ễnh ương dơ hầy như vậy. Thương chị giúp chị mà thành ra mệt mỏi quá”.

Bài đăng của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Nhật Kim Anh cho biết sẽ công khai danh tính người quỵt tiền nếu không nhận lại được đủ số tiền đã cho mượn - Ảnh: FB

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Nhật Kim Anh đòi tiền người này vì trước đó nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” đã liên tục hỏi nhưng không được. Theo đó, cô quyết định cho người này thêm một cơ hội cuối cùng trước khi công khai danh tính của họ lên mạng xã hội.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, Nhật Kim Anh còn để lại bình luận: “Thiệt á, cứ hẹn lần hẹn lữa hoài mệt quá trời”. Không ít bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc thay nữ diễn viên: “Giận tím người”, “Mượn được mà không trả được”, “Em công nhận mới thấy có người mượn tiền ca sĩ mà dai đến thế”, “Mới sáng sớm ghẹo cái miệng chị em rồi”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyt-tien-nhat-kim-anh-dang-dan-doa-se-cong-khai-thong-tin-nhan-vat-co-vay-khong-tra-395051.html