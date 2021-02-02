Động thái đầu tiên của bà xã cố NS Chí Tài trên mạng xã hội sau 2 tháng chồng mất

Hậu trường 02/02/2021 10:16

Sau 2 tháng nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan đã dần lấy lại tinh thần và có động thái đầu tiên trên trang Facebook cá nhân.

Từ sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, những thông tin liên quan đến vợ cố danh hài – ca sĩ Phương Loan luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Hậu tang sự, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đều hy vọng bà xã cố nghệ sĩ sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn.

Có thể nói, sự ra đi của người đầu ấp tay gối hơn 30 năm đã khiến Phương Loan gần như suy sụp hoàn toàn và là nỗi đau âm ỉ mãi không nguôi. Theo chia sẻ của ca sĩ Don Hồ, cứ mỗi cuối tuần bất kể nắng mưa, chị Bé Heo đều ra thăm mộ vì sợ chồng cô đơn.

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Phương Loan thường xuyên ra mộ thăm chồng mỗi cuối tuần - Ảnh: FB

Sau 2 tháng ông xã qua đời, mới đây, Phương Loan đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, cô vừa thay đổi ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân. Hành động này của bà xã cố NS Chí Tài cho thấy cô đang dần lấy lại cân bằng, trở lại cuộc sống bình thường.

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Động thái gây chú ý của bà xã NS Chí Tài - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng  - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không giấu được sự vui mừng khi thấy nữ ca sĩ đã bình tâm hơn sau mất mát: “Chúng con chờ cô trở lại lâu lắm rồi ạ. Chúc cô thật mạnh mẽ và nhiều sức khỏe. Yêu cô lắm cô ơi”, “Chúc cô thật nhiều sức khỏe, bình an. Chú ở trên thiên đàng sẽ dõi theo và phù hộ cô từng ngày. Cố lên cô nhé”, “Cô giữ gìn sức khỏe nha cô, người thương của con”, “Mạnh mẽ lên chị nhé”…

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Loan NS Chí Tài bà xã Chí Tài

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