Tụ tập cùng hội bạn thân, Hà Tăng để mặt mộc vẫn chiếm trọn spotlight

Hậu trường 01/02/2021 23:16

Khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà dần rút khỏi làng giải trí và tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình nhỏ.

Trên mạng xã hội, Hà Tăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ. Có thể nói, nhan sắc đỉnh cao của nàng “ngọc nữ” luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ

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Dù đã rời khỏi showbiz một thời gian dài nhưng nhan sắc của Hà Tăng vẫn luôn là chủ đề được nhiều người bàn tán - Ảnh: IG

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Nữ diễn viên hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn - Ảnh: IG
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Hà Tăng với thần thái 'đỉnh của chóp' - Ảnh: IG

Mới đây, nàng “Út Nhỏ” tiếp tục khiến dân tình bấn loạn khi tung loạt ảnh tụ tập cùng hội bạn thân lên trang Instagram cá nhân.

Qua những khoảnh khắc đăng tải, Hà Tăng diện trang phục đơn giản, để mặt mộc nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ, toát ra khí chất ngời ngời của con dâu nhà hào môn.

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Hà Tăng chiếm trọn spotlight trong từng khung ảnh: IG
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Làn da căng bóng và đường nét khuôn mặt vô cùng sắc sảo của Hà Tăng khiến fan bấn loạn - Ảnh: IG

Dù đã ngoài 30 và là mẹ của 2 nhóc tỳ nhưng bà xã Louis Nguyễn vẫn chứng minh đẳng cấp mỹ nhân mặt mộc bất chấp thời gian. Tuy nhiên, nếu soi kỹ, Hà Tăng để lộ một chút khuyết điểm nhỏ ở bọng mắt, dấu hiệu thường gặp của hội mẹ bỉm phải vất vả chăm con. Dẫu vậy, nàng "ngọc nữ" vẫn nhận về vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng. 

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Từ khóa:   Hà Tăng nhan sắc Tăng Thanh Hà bà xã Louis Nguyễn

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