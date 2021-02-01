Trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê gây chú ý khi chia sẻ cuộc trò chuyện cực đáng yêu với mẹ chồng cũng như thông báo tình hình sức khỏe của bà.
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Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Pha Lê tiết lộ mẹ chồng của cô đang phải chiến đấu với căn căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì vậy, ông xã của cô phải trở về Hàn Quốc để chăm sóc cho mẹ. Trong khoảng thời gian này, nữ ca sĩ thường xuyên liên lạc và thăm hỏi mẹ chồng qua mạng xã hội.
Mới đây, Pha Lê bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh gọi điện facetime với mẹ chồng lên trang cá nhân. Bên cạnh đó, Pha Lê còn khích lệ tinh thần của mẹ chồng bằng cách không thể lầy lội hơn: “Bà nội rất ghét xấu xí, bà lúc nào cũng phải đẹp, cho nên khi up hình xấu lên đây là bà kêu sẽ khỏe thật nhanh để kiếm con dâu và ‘giết’ nó. Phải đánh chết đứa con dâu hay bêu xấu bà lên... Lêu lêu, bà nói được, bà làm được nha bà ơi”.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng Pha Lê. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết sức khỏe bà nội con gái hiện đã chuyển biến rõ rệt. Sau khi phẫu thuật, mẹ chồng Pha Lê giờ đã có thể đứng lên tập đi. Thậm chí, nữ ca sĩ còn chia sẻ rằng sự thay đổi về sức khỏe của bà như một phép màu: “Đúng là phép màu đó em à! Bà giờ đang tập đi được rồi”.
Được biết, mẹ chồng Pha Lê là sao hạng A của Hàn Quốc. Bà từng là siêu mẫu một thời nhưng lại có cuộc sống khá khó khăn. Đến hiện tại, khi con cái thành đạt, thành gia lập thất, bà lại phải chống chọi với bệnh ung thư.