Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Pha Lê tiết lộ mẹ chồng của cô đang phải chiến đấu với căn căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì vậy, ông xã của cô phải trở về Hàn Quốc để chăm sóc cho mẹ. Trong khoảng thời gian này, nữ ca sĩ thường xuyên liên lạc và thăm hỏi mẹ chồng qua mạng xã hội.

Mới đây, Pha Lê bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh gọi điện facetime với mẹ chồng lên trang cá nhân. Bên cạnh đó, Pha Lê còn khích lệ tinh thần của mẹ chồng bằng cách không thể lầy lội hơn: “Bà nội rất ghét xấu xí, bà lúc nào cũng phải đẹp, cho nên khi up hình xấu lên đây là bà kêu sẽ khỏe thật nhanh để kiếm con dâu và ‘giết’ nó. Phải đánh chết đứa con dâu hay bêu xấu bà lên... Lêu lêu, bà nói được, bà làm được nha bà ơi”.