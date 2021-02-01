Được mệnh danh là ‘biểu tượng sexy’ của Vbiz, Elly Trần gây bất ngờ khi tiết lộ số đo vòng 1

Từ thuở mới bước chân vào showbiz, Elly Trần đã được gọi là hot girl ‘ngực khủng’ - Ảnh: Internet

Được xem là “biểu tượng sexy” của Vbiz, nữ diễn viên Elly Trần luôn biết cách “đốt mắt” khán giả với những bộ trang phục nóng bỏng. Dù đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng của cô nàng vẫn vô cùng thon gọn, quyến rũ.

Mỗi lần nhắc đến Elly Trần, người ta thường nhớ đến vòng 1 “bức thở”. Chính vì vậy, số đo vòng 1 của cô nàng luôn là điều khiến cư dân mạng tò mò.

Nhan sắc xinh đẹp của Elly Trần - Ảnh: IG

Vóc dáng nóng bỏng của bà mẹ 2 con - Ảnh: IG

Mới đây, khi trả lời câu hỏi giao lưu với fan, Elly Trần đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ số đo vòng 1 hiện tại ngay trên trang Instagram cá nhân.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi về hình thể, người đẹp thẳng thắn thừa nhận đôi gò bồng đảo của mình không “khủng” như nhiều người tưởng: “Vòng 1 của chị rất nhỏ, chỉ có 88cm thôi. Do là khung xương của chị nhỏ cho nên mọi người nghĩ là to. Mọi người hay gọi nó ‘khủng’ chứ 88 mà ‘khủng’ gì”.

Elly Trần tiết lộ số đo vòng 1 trên trang cá nhân - Ảnh: IG

Qua những hình ảnh được Elly Trần chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đoán vòng một của Elly Trần phải thuộc hàng ngoại cỡ. Tuy nhiên, con số thực tế lại khá bất ngờ.

Có thể nói số đo vòng 1 không chỉ phụ thuộc vào khuôn ngực mà còn chịu tác động bởi khung xương. Thế nên không có gì lạ lẫm khi nữ diễn viên sở hữu vòng 1 nóng bỏng nhưng số đo lại khá khiêm tốn.