Trường Giang và Nhã Phương hẹn hò hâm nóng tình cảm, loạt khoảnh khắc tình tứ khiến fan tan chảy

Tranh thủ “trốn con” đi hâm nóng tình cảm, Trường Giang và Nhã Phương khiến người hâm mộ bấn loạn vì ngọt ngào như vợ chồng son.

Từ sau khi kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương trở thành cặp vợ chồng được yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Nhất cử nhất động của cả hai luôn thu hút sự quan tâm, chú ý từ người hâm mộ.

Hậu về chung một nhà, vợ chồng “Mười khó” luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống thường nhật. Thỉnh thoảng, Trường Giang và Nhã Phương lại “trốn con” đi du lịch hoặc hẹn hò hâm nóng tình cảm.

Gia đình hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương - Ảnh: FB

Mới đây, hai vợ chồng nam danh hài lại khiến dân mạng bấn loạn trước loạt khoảnh khắc cực tình tứ bên nhau. Được biết, Nhã Phương đang có chuyến công tác ở Đà Lạt và Trường Giang đã lên đến tận nơi để thăm bà xã.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên Facebook, cặp đôi diện trang phục đầy trẻ trung, cùng nắm tay nhau tình tứ ở đồi cỏ. Nam danh hài còn thoải mái dành cho bà xã những cử chỉ cực ngọt ngào. Dù đã lên chức bố mẹ nhưng Trường Giang và Nhã Phương chẳng khác gì vợ chồng son.

Những khung ảnh đời thường ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Cả hai vợ chồng cũng chọn cho mình set đồ tông xuyệt tông - Ảnh: FB

Nam danh hài xứ Quảng nựng yêu vợ trước ống kính - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của vợ chồng “Mười khó”: “Yêu hai anh chị quá”, “Đáng yêu quá”, “Chị Phương ngày càng đẹp”, “Hai vợ chồng nhà này cưng quá”, “Dễ thương quá anh chị ơi”…

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-giang-va-nha-phuong-hen-ho-ham-nong-tinh-cam-loat-khoanh-khac-tinh-tu-khien-fan-tan-chay-394952.html