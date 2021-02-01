Đến khu cách ly thăm con gái, Cát Tường khiến dân mạng nghẹn lòng khi chỉ dám đứng nhìn từ xa

Hậu trường 01/02/2021 22:13

Trong đoạn video mới nhất ghi lại hành trình thăm con gái tại khu cách ly tập trung ở Bạc Liêu, Cát Tường khiến nhiều người xót xa.

Ngày 27/1 vừa qua, Cát Tường cho biết con gái Na Uy đã về nước và hiện đang thực hiện cách ly tập trung tại Bạc Liêu. Được biết, cô bé đang du học tại Úc.

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Con gái Cát Tường sau khi về nước đã thực hiện cách ly tập trung - Ảnh: FB

Mới đây, Cát Tường đã đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình cô đến thăm con gái lên kênh Youtube riêng. Dù đến thăm con nhưng nữ diễn viên chỉ dám nhìn từ xa. Khoảnh khắc này khiến nhiều người nghẹn lòng.

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Cát Tường không được vào thăm con gái tại khu cách ly - Ảnh: Youtube

Thậm chí, Cát Tường còn phải đi 8 vòng quanh khu cách ly và soi từng chút một mới thấy được con gái. Cô chia sẻ: “Tôi phải đi tới 8 vòng quanh khu vực cách ly và soi hết cỡ, cuối cùng cũng kiếm được 1 góc nhìn lên để thấy được con tôi”.

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Con gái Cát Tường vẫy tay chào mẹ từ xa - Ảnh: Youtube

Cũng trong đoạn clip này, Cát Tường cũng chia sẻ về những lưu ý dành cho những ai có người nhà phải đi cách ly: Tôi đã gửi được đồ vào cho con gái rồi. Các anh công an ở khu cách ly này rất dễ thương. Anh nào cũng bịt mặt, mặc đồ bảo hộ đàng hoàng. Con gái tôi ở tít trong khu cách ly phía sâu, tôi không được vào. Tôi chỉ được đứng ở ngoài gửi đồ cho các anh công an.

Sau khi nhận đồ, các anh công an sẽ diệt khuẩn sạch sẽ rồi ghi rõ họ tên người gửi, người nhận. Tiếp đó, các anh sẽ mang tận nơi cho con gái tôi”.

Được biết, nếu không có gì thay đổi thì 30 Tết, mẹ con Cát Tường sẽ được đoàn tụ với nhau.

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