Vừa giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh vừa 'kêu trời' vì công ty xây dựng lừa đảo ôm tiền chạy trốn

Hậu trường 28/04/2021 10:51

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đăng tải bài viết tố cáo công ty xây dựng lừa đảo, ôm tiền rồi chạy trốn khiến cô nàng vô cùng bức xúc.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh vô cùng bức xúc khi bị một công ty xây dựng lừa tiền rồi chạy mất. Cô chia sẻ: "Ai có làm dàn sắt thì né công ty xây dựng này, địa chỉ ở huyện Hóc Môn của ông này ra nhé, làm ăn vô hậu. Lấy tiền rồi vô trách nhiệm, làm không đúng, giao hàng kém chất lượng, kéo dài, ôm tiền chạy luôn. Hẹn 15 ngày hoàn tất mà tới giờ mất hút và cũng không hoàn tiền cho mình luôn. Thật sự tôi không tiếc số tiền mà đăng anh lên đây, nhưng sự thật anh quá vô trách nhiệm. Tôi đăng lên đây để những người khác họ có làm phải tìm hiều thật kỹ và làm những nơi uy tín chứ không dính phải những công ty lừa gạt thế này".

Cụ thể, nữ diễn viên đặt công ty xây dựng trên thi công dàn sắt cho mình trong 15 ngày như hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên trái với hợp đồng, công ty này lại làm việc chậm trễ hẹn, giao hàng kém chất lượng xong ôm tiền bỏ trốn.

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Hợp đồng sai ngay từ đầu mà bên phía công ty xây dựng ký kết với Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Bên dưới bài viết, hàng loạt người hâm mộ đã bình luận bức xúc thay cho cô về vấn đề này. Nhiều người còn tinh ý nhận ra ngày giao hàng được ghi trên hợp đồng là sai. Trên hợp đồng, ngày giao hàng được bên phía công ty ghi là 30/2/2021, nhưng trên thực tế tháng 2 không hề có ngày thứ 30. Chính vì vậy ngay từ đầu, Nhật Kim Anh đã bị lừa.

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Nhiều người bức xúc vì hành vi lừa đảo của công ty - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho nữ ca sĩ.  

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Nhật Kim Anh đăng bài thông báo về việc công ty xây dựng sẽ khắc phục sự cố - Ảnh chụp màn hình

Sau khi nữ diễn viên đăng tải loạt bài "phốt" thì bên phía công ty xây dựng đã liên hệ và có thành ý khắc phục, đồng thời hoàn trả lại tiền 1 phần. Hiện tại, Nhật Kim Anh đã ẩn hết các bài có liên quan đến sự việc này và đợi phía công ty kia khắc phục sự cố. 

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