Rò rỉ loạt tin nhắn của Hoài Linh khẳng định không liên quan đến ông Võ Hoàng Yên

Dù bà Phương Hằng từ lâu đã "chỉ đích danh" Hoài Linh có liên quan đến Võ Hoàng Yên nhưng nam nghệ sĩ vẫn chưa một lần lên tiếng xác minh. Mới đây, một người bạn thân thiết với Hoài Linh đã tiết lộ nội dung tin nhắn với nam danh hài, trong đó anh khẳng định không liên quan gì tới "thần y" họ Võ.

Cụ thể, trên trang cá nhân của Bảo Suzu - một người em thân thiết với NSƯT Hoài Linh có xuất hiện bài đăng của anh với nội dung lên tiếng bệnh vực nam danh hài giữa lúc bị cộng đồng mạng quay lưng. "Tui thương anh Hoài Linh là thương cái sự đàng hoàng của ảnh trong lối sống với anh em" - anh chia sẻ.

Ngoài ra, Bảo Suzu còn tỏ ý thương xót cho người anh hơn tuổi vì Hoài Linh chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đứng ra làm từ thiện. Thêm nữa, anh tỏ ra phẫn nộ khi nhiều cá nhân trên MXH đang ở độ tuổi đi học, còn xin tiền bố mẹ nhưng chưa rõ ngọn ngành câu chuyện đã dám lên tiếng chửi bới thậm tệ nam danh hài nay đã ngoài 50 cùng hàng chục năm tuổi nghề.

Đáng nói, status trên còn kèm theo ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của anh và NSƯT Hoài Linh với nội dung khẳng định anh không liên quan đến ông Võ Hoàng Yên như: "Lâu rồi anh không có liên lạc bên đó", hay "Anh không dính gì đâu". Tuy nhiên đây mới là khẳng định của Hoài Linh với các anh em bạn bè thân thiết, và công chúng hiện vẫn đang rất chờ đợi lời lên tiếng chính thức của anh về vấn đề này.

Bảo Suzu là một nhân vật 'có máu mặt' trong giới showbiz - Ảnh: FBNV

Được biết, Bảo Suzu (tên thật Trần Đình Bảo) sinh năm 1983 là Vlogger, diễn viên tự do từng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Long Ruồi, Lô Tô, Em Là Bà Nội Của Anh, Ước Hẹn Mùa Thu,… Bảo Suzu hiện sở hữu fanpage hơn 700.000 người theo dõi với rất nhiều video triệu "view". Ngoài ra Bảo Suzu là CEO một công ty công nghệ, truyền thông có sức ảnh hưởng trong giới với đội ngũ hơn 50 nhân viên. Anh còn là chủ một quán cafe nổi tiếng ở Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Hoài Linh đã quá sai với những đồng tiền ‘xương máu’ nhưng hãy tha lỗi cho anh ấy, nếu không sẽ đẩy anh đến ‘đường cùng’ Trong khi dư luận liên tục quay lưng về phía NSƯT Hoài Linh, ông Đoàn Ngọc Hải - một người được nhiều người quý mến vì nhiều hành động thiện nguyện bất ngờ lên tiếng bênh vực nam danh hài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-ri-loat-tin-nhan-cua-hoai-linh-khang-dinh-khong-lien-quan-den-ong-vo-hoang-yen-406816.html