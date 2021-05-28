CĐM tức giận khi 2 năm liên tiếp Fanpage Miss Universe nhầm Việt Nam thành Thái Lan, vô tình hay cố ý?

Xã hội 28/05/2021 12:04

Đã hơn 13 tiếng kể từ khi fanpage chính thức của Miss Universe đăng tải video ghi lại dấu ấn cuộc thi năm 2008 tại Việt Nam nhưng lại để tiêu đề là Thái Lan và vẫn chưa được sửa đổi. Liệu có câu trả lời nào cho việc phạm một lỗi lầm khá lớn đến tận 2 lần?

Tối 27/5 theo giờ Việt Nam, trang chính thức của Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) trên Facebook có đăng tải một đoạn clip nhầm quảng bá du lịch cho nước đăng cai tổ chức cuộc thi vào năm 2008 - Việt Nam. Nhưng fapage này lại xảy ra một lỗi lầm tai hại khi thay vì để "Việt Nam" trong tựa đề thì họ lại đặt tựa là "Chúc mừng hoa hậu Thái Lan thắng giải thân thiện và trang phục đẹp nhất".

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Video được đăng tải tối 27/5 theo giờ Việt Nam trên fanpage chính thức của Miss Universe - Ảnh: Chụp màn hình

Cộng đồng mạng đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh sự nhầm lẫn này khi rõ ràng trong clip cái tên Việt Nam cùng những địa điểm nổi tiếng tại đây xuất hiện nhiều lần, không thể có việc xảy ra sơ suất lớn như vậy được. Nhiều người còn thẳng thừng đưa ra ý kiến Miss Universe chỉ đang dùng chiêu trò để tăng lượt tương tác cho bài viết của mình.

Hiện tại, đoạn clip trên đã thu hút hơn 5000 lượt like và gần 1000 lượt bình luận thể hiện sự tức giận của CĐM vì lỗi lầm này của Miss Universe. Nhiều bình luận phê phán việc làm của Miss Universe là đang thiếu tôn trọng Việt Nam khi họ lại nhầm lẫn với một trong những mùa thi xuất sắc nhất - Miss Universe 2008 tại Việt Nam.

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Bình luận của CĐM trước lỗi lầm của Miss Universe - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều tài khoản liên tục yêu cầu phía Miss Universe sửa lỗi trên bài đăng và công khai xin lỗi. Tuy nhiên, hiện phía trang này tỏ ra im lặng và không hề có động thái gì trước làn sóng phản đối gay gắt của cộng đồng fan quốc tế.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên fanpage với hơn 11 triệu lượt theo dõi của Miss Universe gây ra nhầm lẫn này. Vào tháng 2/2020, fanpage cũng đã mắc một lỗi tương tự với cùng một caption, một video và bị lên án tương tự.

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Miss Universe từng phạm một lỗi tương tự vào tháng 2/2020 - Ảnh: Internet

Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn nhất thế giới. Mỗi năm, cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt đại diện cho các quốc gia tiến vào đấu trường nhan sắc quốc tế.

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Hoa hậu Thùy Lâm - đại diện của Việt Nam tham gia Miss Universe 2008, dừng chân tại top 15 chung cuộc - Ảnh: Internet

Năm 2008, cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam và đại diện Việt Nam - hoa hậu Thùy Lâm đã xuất sắc bước chân vào top 15 chung cuộc trong sự tự hào của mọi người.

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Từ khóa:   Miss Universe Việt Nam Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hoa hậu Thùy Lâm

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