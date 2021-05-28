Nhóm công nhân chặn đầu xe, dùng đá 'chọi' giám đốc doanh nghiệp chấn thương sọ não

Xã hội 28/05/2021 11:12

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm công nhân đã dùng xe ben chặn đầu xe của giám đốc rồi dùng đá đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 27/5, Công an thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã tạm giữ N.V.T. (31 tuổi, ngụ Hải Phòng, tạm trú xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đã mời làm việc 4 đối tượng có liên quan, gồm: Đ.H.V.H. (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), V.V.C. (39 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng), N.V.P. (32 tuổi) và P.V.M.(35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hải Dương, đều là công nhân của Công ty Đại Nam Phát ở xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải.

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5 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an nhân dân

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 26/5, ông P.X.S., Giám đốc Công ty Xuân Sơn Hải Dương (có địa chỉ ở xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) điều khiển ôtô đi ngang Công ty Đại Nam Phát. 

Khi đó một xe ben quay đầu xe chắn ngang đường nên ông S. dừng và bước xuống xe. Do có mâu thuẫn từ trước, T. cùng 4 người còn lại xông tới đánh ông S.. Tiếp đó, T. lấy đá đánh vào vùng đầu khiến ông S. bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu tại bệnh viện.

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