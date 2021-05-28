Nữ sinh lớp 12 'hồn nhiên' để bạn nam ký tên lên bộ phận nhạy cảm khiến CĐM chỉ trích vì quá phản cảm

Cuối khóa là thời gian để học sinh chia tay nhau và gửi đến bạn bè cùng lớp những lời chúc tốt đẹp. Tuy nhiên màn ký tên tạm biệt của các em học sinh dưới đây lại nhận về nhiều chỉ trích vì gây phản cảm.

Với học trò cuối cấp, buổi chia tay có ý nghĩa sâu sắc bởi các em sẽ chính thức tạm biệt mái trường, bạn bè, thầy cô đã gắn bó suốt nhiều năm và chuyển sang học tập ở một môi trường mới. Để không quên nhau, các em học sinh cuối cấp đặc biệt là khối 9 và 12 sẽ ký tên lên áo, lên sổ lưu bút để làm kỷ niệm.

Các em học sinh gửi gắm lời chúc cho nhau qua những dòng lưu bút - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây trên MXH đã tràn lan hình ảnh các em học sinh lớp 12 tạm biệt nhau bằng cách ký tên tên áo đồng phục, áo dài. Điều đáng nói là có 1 số bạn nữ vô tư, hồn nhiên để cho các bạn nam ký tên trên ngực. Thậm chí những người xung quanh còn quay phim, chụp ảnh lại và xem đó là 1 điều rất đỗi bình thường.

Nam sinh thản thiên ký tên lên bộ phận khá nhạy cảm của bạn nữ cùng lớp - Ảnh cắt từ clip

Dù không trực tiếp động chạm vào ngực của bạn cùng lớp nhưng việc thản nhiên ký lên bộ phận nhạy cảm này vẫn nhận về nhiều bình luận tranh cãi.

Một số trường hợp còn để lại 'bút tích' rất phản cảm - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên MXH đã gây ra 1 làn sóng chỉ trích lớn. Nhiều người cho rằng các em học sinh trên rất thiếu tinh tế và không phù hợp với lứa tuổi học trò. Thay vì ký tên lên ngực, các bạn nữ có thể lựa chọn những vị trí khác hoặc đem thêm 1 chiếc áo đồng phục để các bạn ký vào, như vậy vừa giữ được "thuần phong mỹ tục" vừa không gây phản cảm mà vẫn lưu giữ được kỷ niệm với bạn bè cùng lớp.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-12-hon-nhien-de-ban-nam-ky-ten-len-bo-phan-nhay-cam-khien-cdm-chi-trich-vi-qua-phan-cam-406751.html