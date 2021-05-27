Bỏ quê 2 vợ chồng vào Bình Dương làm thợ hồ, người chồng bị điện giật chết thương tâm

Xã hội 27/05/2021 22:46

Vì gia cảnh khó khăn, nên 2 vợ chồng ông L.X.S. đã bỏ quê để vào Bình Dương làm thợ hồ. Chiều nay khi đang làm việc tại công trường xây dụng thì trời đổ mưa, ông S. không may bị điện giật tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, tối 27/5, Công an TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) và các đơn vị nghiệp vụ vừa khám nghiệm xong hiện trường vụ điện giật chết người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, một nhóm thợ đang thi công công trình xây dựng nhà trọ trên đường Bình Chuẩn 21, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi trời đang có mưa nhỏ thì ông L.X.S. (SN 1969, quê Hà Tĩnh) đi trộn hồ. Khi vừa chạm vào máy trộn hồ thì xảy ra rò rỉ điện khiến ông S. bị điện giật văng qua một bên rồi nằm bất tỉnh.

 

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Hiện trường vụ điện giật - Ảnh: Báo Giao Thông

Thấy vậy một số người đến kiểm tra cũng bị điện giật nhưng chỉ bị nhẹ. Người dân sau đó tới ngắt điện rồi đưa ông S. vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận thông tin, Công an TP.Thuận An có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng vào Bình Dương thuê trọ rồi đi xin làm phụ hồ kiếm sống qua ngày.

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