Cảnh báo nấm mọc trên thân ve sầu vô cùng độc, có thể gây tử vong:

"Theo Thạc sĩ Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, (Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), đông trùng hạ thảo là một loại thuốc quý được công nhận từ lâu đời. Nhiều người vẫn luôn thần thánh hóa quá mức công dụng của loại thảo dược này, ra sức săn lùng và bồi bổ, để rồi không thiếu các trường hợp nhầm lẫn như trường hợp bên trên.

Trong các loại đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo ve sầu có thể có nấm Gyrommitrin kí sinh trên ve sầu. Thay vì mang lại những lợi ích cho con người, loại nấm mọc trên thân ve này lại vô cùng độc, có thể gây tử vong cho con người.

Đó là lý do trong thực tế cuộc sống có rất nhiều ca nhập viện, thậm chí tử vong do nhầm lẫn tai hại này. Ngay cả với những con ve sầu trưởng thành sống trên mặt đất, loài nấm độc Gyrommitrin vẫn ký sinh ở khoang bụng, có khả năng lây lan rất cao trong mùa giao phối. Khi ve sầu chết đi hay không thể lột xác và chết dưới lòng đất, loài nấm kí sinh độc hại sẽ phát triển khi mùa mưa tới, chúng đâm chồi lên phía trên mặt đất, hình dáng cây nấm giống như nhung hươu rất đẹp mắt, màu đỏ thẫm. Nhiều người nhầm lẫn đó là đông trùng hạ thảo, lấy về sử dụng, thành ra rước họa vào thân.

Ngoài ra cũng có nhiều trường hợp còn đào ăn nhộng ấu trùng ve sầu mà không hay biết loại nhộng ve sầu này có thể nhiễm nấm độc. Tưởng là bồi bổ cơ thể, ai dè lại rước độc vào thân.

Chuyên gia khuyên nếu không phải dân sành nhận biết đông trùng hạ thảo thì không được tự ý lấy về chế biến ăn uống dù là với bất kì loại đông trùng hạ thảo nói chung nào. Ngoài ra, khi mua đông trùng hạ thảo nên mua ở những cơ sở uy tín, có giấy chứng nhận, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi mua cần chú ý các tiêu chí sau để nhận biết và lựa chọn hàng chuẩn, tránh tiền mất tật mang:

- Hình dáng: Đông trùng hạ thảo giống cơ thể một con tằm, phần trùng có màu vàng hoặc vàng sẫm, phần thảo có màu nâu đậm hơn.

- Chiều dài: Phần sâu non có chiều dài từ 3-5cm, phần thảo (cơ quan sinh sản) màu nâu đậm dài từ 2-3cm.

- Vằn khía: Mỗi con đông trùng hạ thảo thường có khoảng 20-30 vằn khía ở phần trùng, mỗi 3 vằn làm thành một nếp gấp, các nếp gấp xếp thành hàng, các vàn nằm phía đầu sâu và nhỏ hơn. Đông trùng hạ thảo giả lộ rõ điểm khác biệt này, các nếp gấp giao nhau bằng phẳng do thường dùng khuôn để tạo ra.

Mối nối giữa đầu sâu non và đầu thảo gắn với nhau một cách tự nhiên, chỗ nối khớp hoàn toàn và không có bất kì dấu vết của việc gắn nối.

- Số chân: Trùng thảo chính hãng có 8 đôi chân ở phần sâu non. Đông trùng hạ thảo thật phần đầu ngực sâu non sẽ có 3 cặp chân, sau đó cách mấy đốt tiếp tục có 4 cặp chân đối xứng nhau. Trong khi số chân ở đông trùng hạ thảo giả thường không cố định, con thì 8 chân con thì ít hoặc nhiều hơn 8.

- Mắt cắt: Khi cắt ngang đông trùng hạ thảo chính hãng sẽ thấy máu trắng không xơ, ở giữa lõi có dạng "chữ V" màu đen, đây chính là tuyến tiêu hóa của trùng thảo.