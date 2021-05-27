Bị chó Pitbull cắn, cha rớt 1 đốt ngón tay, con trai 28 tháng tuổi nhiễm trùng phải nhập viện

1 bé trai 28 tháng tuổi ở Khánh Hòa bị chó Pitbull cắn dẫn đến nhiễm trùng, phải nhập viện. Bố cháu bé thấy vậy, hốt hoảng gỡ ra thì bị cắn rớt 1 đốt ngón tay.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều tối ngày 27/5, bác sĩ Phạm Đình Thành, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết khoa vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 28 tháng tuổi bị chó Pitbull cắn gây thương tích.

Cụ thể, bệnh nhi T.H.M.K. (phường Phước Tân, TP.Nha Trang) nhập viện ngày 26/5 trong tình trạng chân trái có vết thương sâu do bị chó cắn, đang có dấu hiệu tím tái nhiễm trùng.

Sau khi nhập viện, cháu K. được sơ cứu vết thương, tiêm ngừa vắc xin chống dại. Đồng thời, do vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện cắt lọc vết thương cho bé. Hiện tại, sức khỏe của bé ổn định nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn.

Vết thương trên chân cháu bé có dấu hiệu tím tái nhiễm trùng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị chó cắn, nhưng đây là trường hợp lần đầu tiên do chó Pitbull cắn. Theo người nhà bệnh nhân, sáng 26/5, cháu K. được bố là anh T.H.H. chở về nhà thì bất ngờ con chó Pitbull nhà hàng xóm xổng chuồng, nhảy xổ ra cắn vào chân bé K.

Khi thấy chó Pitbull ngậm chặt chân của con, anh H. có dùng tay tách miệng chó Pitbull ra thì không may bị chó cắn rớt 1 đốt ngón tay trên bàn tay trái, lúc đó anh tri hô mọi người, chủ chó chạy ra đánh và ôm chó lại, con chó mới chịu nhả ra.

Ngay sau khi sơ cứu vết thương, người nhà đưa hai cha con nhập viện. Anh H. được khâu vết thương, xử lý và cho về trong ngày, còn bé K. được giữ lại bệnh viện để phẫu thuật và theo dõi sức khỏe.

Bác sĩ Thành cảnh báo: "Đối với những gia đình có nuôi chó dữ nên hạn chế thả ra ngoài. Nếu cho ra đường nên rọ mõm chó, đặc biệt là các giống chó dữ như Pitbull, Becgie... Người dân khi bị chó cắn nên tiêm phòng dại ngay để tránh bị nhiễm bệnh dại. Đặc biệt, người lớn phải luôn bên cạnh để quan sát trẻ vì trẻ hay hiếu động, chạy nhảy. Khi bị chó cắn, phụ huynh nên sơ cứu, xử lý vết thương, sau đó nhanh chóng đưa trẻ vào bệnh viện".

Trước đó, tại tỉnh Long An đã xảy ra trường hợp 1 người đàn ông bị chó Pitbull cắn tử vong.

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