Một cháu bé 5 tuổi đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu do ăn phải bả chó. Vụ việc khiến nhiều người xót xa và lên án gay gắt những đối tượng bắt trộm chó bằng hành vi thả bả.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận vừa xác nhận thông tin một bé gái 5 tuổi tử vong nghi do ăn nhầm bả chó xảy ra tại địa phương vào hôm 22/5. Cụ thể, nạn nhân là cháu N.X.A., sinh năm 2016, trú tại thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Cô giáo của bé N.X.A. chia sẻ: "Theo lời mẹ của bé kể lại thì hôm đó khoảng 10h30, bé đi theo mẹ ra trước nhà tưới hoa nhưng bé đi sau nên mẹ không để ý. Sau khi ra tới cổng thì bé không đi đến chỗ mẹ mà đi thẳng vào chỗ cạnh cổng và nhặt phải một vật lạ, giống bả chó rồi đưa lên miệng ăn. Bé vừa ngậm vào miệng thì mẹ phát hiện ra, lúc này bé A. đã bị co giật và nói mẹ lấy nước uống. Mẹ của A. nhanh chóng móc họng cho bé nôn ra, nhưng bé đã nuốt gần hết và chỉ nôn ra được một ít. Người bé tiếp tục co giật và lịm dần, sau đó được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận".

Một nhân viên y tế tham gia cấp cứu cho bé A. thông tin thêm: "Khi vào viện, bé đã ngưng tim, ngưng thở, trên lưỡi toàn màu đen của thức ăn, nghi là bả chó. Sau hơn 1 tiếng được các bác sĩ cấp cứu bằng cách ép tim, bơm tiêm điện duy trì, đặt máy thở, vệ sinh lưỡi, súc rửa dạ dày nhưng bé không qua khỏi". Nhân viên y tế này cho biết thêm, bả chó có thành phần chủ yếu là các loại chất độc nguy hiểm, tác động tới hệ thần kinh và tim mạch của chó. Trong đó có Xyanua và bột Lưu huỳnh là 2 thành phần thường thấy và cũng là độc hại nhất. Chất độc Xyanua được xếp vào loại siêu nguy hiểm, chỉ cần một lượng rất nhỏ, khoảng 100mg đã đủ giết chết một con chó. Nguy hiểm hơn là bả chó thường được gói ghém rất giống hình một chiếc kẹo, lại có mùi thơm nên các bé dễ bị nhầm và ăn phải.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như trên. Trước đó, báo Tuổi Trẻ có đưa tin, sáng 19/4, lãnh đạo UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắk Nông) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ hai cháu bé ăn trúng bả chó hình giống kẹo mút. Cụ thể, 2 cháu P.L.A.T. và cháu L.T.N. cùng 4 tuổi và đều trú thôn 15, xã Nam Dong đang chơi đùa ngoài sân thì phát hiện một vật giống kẹo mút nên nhặt lên ăn. 2 cháu vừa ăn được một chút thì đều lăn ra đất, có biểu hiện khó thở nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh tình của cháu N. quá nặng nên không qua khỏi. 2 cháu bé ở Đắk Nông nhầm bả chó thành kẹo mút nên đã ăn phải - Ảnh: Tuổi Trẻ Những sự việc như trên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, ai cũng bàng hoàng và thương xót cho cháu bé. Các bậc phụ huynh nhắc nhở nhau cần phải để ý, trông nom con cẩn thận để tránh tình huống khó lường. Đồng thời mọi người cũng bày tỏ sự phẫn nộ với những kẻ cẩu tặc, bất chấp thủ đoạn trộm cắp mà gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé.

Thanh Hóa: Đang nằm ngủ trong ki ốt ở chợ đầu mối, người đàn ông bất ngờ bị sát hại dã man Đang nằm ngủ trong ki ốt bán hành tỏi tại chợ đầu mối Đông Hương, anh M.V.T. bất ngờ bị một người đàn ông xông vào dùng dao đâm liên tiếp vào người dẫn đến tử vong. Đối tượng đã đến cơ quan công an khai nhận về hành vi giết người của mình.

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