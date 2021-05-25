Bé gái 5 tuổi tử vong nghi do ăn nhầm bả chó: Bé tưởng là kẹo, mẹ phát hiện móc họng nhưng không kịp

Xã hội 25/05/2021 11:20

Một cháu bé 5 tuổi đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu do ăn phải bả chó. Vụ việc khiến nhiều người xót xa và lên án gay gắt những đối tượng bắt trộm chó bằng hành vi thả bả.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận vừa xác nhận thông tin một bé gái 5 tuổi tử vong nghi do ăn nhầm bả chó xảy ra tại địa phương vào hôm 22/5.

Cụ thể, nạn nhân là cháu N.X.A., sinh năm 2016, trú tại thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Cô giáo của bé N.X.A. chia sẻ: "Theo lời mẹ của bé kể lại thì hôm đó khoảng 10h30, bé đi theo mẹ ra trước nhà tưới hoa nhưng bé đi sau nên mẹ không để ý. Sau khi ra tới cổng thì bé không đi đến chỗ mẹ mà đi thẳng vào chỗ cạnh cổng và nhặt phải một vật lạ, giống bả chó rồi đưa lên miệng ăn. Bé vừa ngậm vào miệng thì mẹ phát hiện ra, lúc này bé A. đã bị co giật và nói mẹ lấy nước uống. Mẹ của A. nhanh chóng móc họng cho bé nôn ra, nhưng bé đã nuốt gần hết và chỉ nôn ra được một ít. Người bé tiếp tục co giật và lịm dần, sau đó được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận".

Một nhân viên y tế tham gia cấp cứu cho bé A. thông tin thêm: "Khi vào viện, bé đã ngưng tim, ngưng thở, trên lưỡi toàn màu đen của thức ăn, nghi là bả chó. Sau hơn 1 tiếng được các bác sĩ cấp cứu bằng cách ép tim, bơm tiêm điện duy trì, đặt máy thở, vệ sinh lưỡi, súc rửa dạ dày nhưng bé không qua khỏi". 

Nhân viên y tế này cho biết thêm, bả chó có thành phần chủ yếu là các loại chất độc nguy hiểm, tác động tới hệ thần kinh và tim mạch của chó. Trong đó có Xyanua và bột Lưu huỳnh là 2 thành phần thường thấy và cũng là độc hại nhất. Chất độc Xyanua được xếp vào loại siêu nguy hiểm, chỉ cần một lượng rất nhỏ, khoảng 100mg đã đủ giết chết một con chó. Nguy hiểm hơn là bả chó thường được gói ghém rất giống hình một chiếc kẹo, lại có mùi thơm nên các bé dễ bị nhầm và ăn phải.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như trên. Trước đó, báo Tuổi Trẻ có đưa tin, sáng 19/4, lãnh đạo UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắk Nông) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ hai cháu bé ăn trúng bả chó hình giống kẹo mút.

Cụ thể, 2 cháu P.L.A.T. và cháu L.T.N. cùng 4 tuổi và đều trú thôn 15, xã Nam Dong đang chơi đùa ngoài sân thì phát hiện một vật giống kẹo mút nên nhặt lên ăn. 2 cháu vừa ăn được một chút thì đều lăn ra đất, có biểu hiện khó thở nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh tình của cháu N. quá nặng nên không qua khỏi.

ba cho 1
2 cháu bé ở Đắk Nông nhầm bả chó thành kẹo mút nên đã ăn phải - Ảnh: Tuổi Trẻ

Những sự việc như trên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, ai cũng bàng hoàng và thương xót cho cháu bé. Các bậc phụ huynh nhắc nhở nhau cần phải để ý, trông nom con cẩn thận để tránh tình huống khó lường. Đồng thời mọi người cũng bày tỏ sự phẫn nộ với những kẻ cẩu tặc, bất chấp thủ đoạn trộm cắp mà gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé.

Thanh Hóa: Đang nằm ngủ trong ki ốt ở chợ đầu mối, người đàn ông bất ngờ bị sát hại dã man

Thanh Hóa: Đang nằm ngủ trong ki ốt ở chợ đầu mối, người đàn ông bất ngờ bị sát hại dã man

Đang nằm ngủ trong ki ốt bán hành tỏi tại chợ đầu mối Đông Hương, anh M.V.T. bất ngờ bị một người đàn ông xông vào dùng dao đâm liên tiếp vào người dẫn đến tử vong. Đối tượng đã đến cơ quan công an khai nhận về hành vi giết người của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bả chó ăn nhầm bả chó bé gái 5 tuổi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1