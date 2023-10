Đang nằm ngủ trong ki ốt bán hành tỏi tại chợ đầu mối Đông Hương, anh M.V.T. bất ngờ bị một người đàn ông xông vào dùng dao đâm liên tiếp vào người dẫn đến tử vong. Đối tượng đã đến cơ quan công an khai nhận về hành vi giết người của mình.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vụ án mạng trên xảy ra vào khoảng hơn 7h sáng 24/5, tại chợ đầu mối Đông Hương (P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa). Thông tin ban đầu cho biết, anh M.V.T. (ngụ P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) đang nằm trong ki ốt bán hành, tỏi ở chợ thì bất ngờ bị một người đàn ông xông vào, dùng dao đâm liên tiếp vào người.

Hình ảnh từ camera trong ki ốt cho thấy, nghi phạm lợi dụng lúc anh T. đang nằm ngủ, đã dùng dao đâm liên tiếp vào ngực và bụng nạn nhân. Anh T. cố vùng dậy bỏ chạy nhưng không thể chạy thoát do bị đâm nhiều nhát và đã bị thương nặng. Người dân đưa đến bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều, anh T. đã tử vong.

Hình ảnh cũng cho thấy, nghi phạm chỉ dừng tay khi có 2 người dân đến can ngăn. Sau đó, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú trong sáng cùng ngày.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Pháp luật TP.HCM cũng đưa tin, tại cơ quan công an, hung thủ khai nhận, khoảng 7h20 sáng 24/5, trên đường đi ăn sáng về, nhìn thấy ông T. nằm trên giường gấp tại ki ốt bán hàng. Lúc này, đối tượng nghi ngờ ông T. có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình nên rút dao lao vào đâm liên tiếp lên người nạn nhân. Sau đó, do con dao gây án bị gãy, nên đối tượng đã vứt tại hiện trường, chạy về nhà rồi mới tới cơ quan công an để đầu thú.

Đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chiều 24/5, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tạm giữ hình sự đối với N.V.P. (24 tuổi, ngụ tại chợ đầu mối Đông Hương, có hộ khẩu tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi "giết người".

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

