Quen nhau qua MXH, thanh niên rủ bé gái 13 tuổi đi chơi qua đêm rồi nhiều lần quan hệ

Xã hội 24/05/2021 17:03

Nam thanh niên L.S.T. (21 tuổi, trú ấp 5A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã có hành vi quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi quen trên mạng xã hội nhiều lần. Trước đó, 1 nam thanh niên ở hạ Long cũng có hành vo giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ Đất Việt, cơ quan công an huyện Lộc Ninh đã nhận được đơn trình báo của gia đình bé gái 13 tuổi về việc bé bị T. nhiều lần hiếp dâm. Biết hành vi của mình bị bại lộ, T. đã đến Công an đầu thú.

Theo lời khai của T., nạn nhân (sinh ngày 22/7/2008) và T. quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ ngày 9/5 đến 18/5, T. nhiều lần nhắn tin rủ bé gái đi chơi qua đêm rồi cả hai quan hệ tình dục. Đến đêm 18/5, thì gia đình phát hiện sự việc và làm đơn trình báo. 

quan he tinh duc 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện đối tượng L.S.T. đang bị công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Gần đây, những vụ việc liên quan đến vấn đề "quan hệ tình dục" với người dưới 16 tuổi diễn ra khá nhiều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và chỉ trích gay gắt.

Trước đó, báo Công Lý cũng đưa tin, cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang tạm giữ N.N.H.(SN 2003, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long) để làm rõ hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/2020, H. sử dụng Facebook nhắn tin làm quen, kết bạn với cháu A. (sinh năm 2005, trú tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) sau đó cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

quan he tinh duc 2
Đối tượng N.N.H. tại cơ quan công an - Ảnh: Công Lý

Do mẹ cháu A. thường không có ở nhà vào buổi tối nên đối tượng đã thường xuyên đến nhà cháu A. ngủ qua đêm và cả hai quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Sáng ngày 2/5/2021, mẹ cháu A. về nhà phát hiện chiếc xe mô tô lạ đỗ trước cửa, vào trong nhà thấy H. và cháu A. đang nằm ngủ trên giường. Nghi ngờ H. quan hệ tình dục với cháu A., mẹ cháu đã đến cơ quan Công an trình báo. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi của mình.

Vụ sát hại cả gia đình người Hàn ở quận 7: Hung thủ phi tang tài sản trộm được, thản nhiên 'cuỗm' thêm gần 50 triệu của bạn cùng phòng

Vụ sát hại cả gia đình người Hàn ở quận 7: Hung thủ phi tang tài sản trộm được, thản nhiên 'cuỗm' thêm gần 50 triệu của bạn cùng phòng

Hung thủ là Lee Hyeong Won, cũng là người Hàn, làm công việc phát tờ rơi cho 1 quán Karaoke. Do bị phát hiện có hành vi ăn trộm nên đã khống chế, giết cả nhà nạn nhân rồi phi tang tài sản. Ngày 25/5/2021 tới đây, dự kiến TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ việc "giết người, cướp tài sản".

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ tình dục quan hệ tình dục với bé gái dưới 16 tuổi giao cấu với bé gái

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1