Quen nhau qua MXH, thanh niên rủ bé gái 13 tuổi đi chơi qua đêm rồi nhiều lần quan hệ

Nam thanh niên L.S.T. (21 tuổi, trú ấp 5A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã có hành vi quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi quen trên mạng xã hội nhiều lần. Trước đó, 1 nam thanh niên ở hạ Long cũng có hành vo giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ Đất Việt, cơ quan công an huyện Lộc Ninh đã nhận được đơn trình báo của gia đình bé gái 13 tuổi về việc bé bị T. nhiều lần hiếp dâm. Biết hành vi của mình bị bại lộ, T. đã đến Công an đầu thú.

Theo lời khai của T., nạn nhân (sinh ngày 22/7/2008) và T. quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ ngày 9/5 đến 18/5, T. nhiều lần nhắn tin rủ bé gái đi chơi qua đêm rồi cả hai quan hệ tình dục. Đến đêm 18/5, thì gia đình phát hiện sự việc và làm đơn trình báo.

Hiện đối tượng L.S.T. đang bị công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Gần đây, những vụ việc liên quan đến vấn đề "quan hệ tình dục" với người dưới 16 tuổi diễn ra khá nhiều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và chỉ trích gay gắt.

Trước đó, báo Công Lý cũng đưa tin, cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang tạm giữ N.N.H.(SN 2003, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long) để làm rõ hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/2020, H. sử dụng Facebook nhắn tin làm quen, kết bạn với cháu A. (sinh năm 2005, trú tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) sau đó cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Do mẹ cháu A. thường không có ở nhà vào buổi tối nên đối tượng đã thường xuyên đến nhà cháu A. ngủ qua đêm và cả hai quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Sáng ngày 2/5/2021, mẹ cháu A. về nhà phát hiện chiếc xe mô tô lạ đỗ trước cửa, vào trong nhà thấy H. và cháu A. đang nằm ngủ trên giường. Nghi ngờ H. quan hệ tình dục với cháu A., mẹ cháu đã đến cơ quan Công an trình báo. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi của mình.

