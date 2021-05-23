Khởi tố hình sự 'làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm' liên quan đến thanh niên bị cách ly nhưng lại đi nhậu

Xã hội 23/05/2021 17:02

Hôm nay, ngày 23/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 4694.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Thượng tá Đỗ Xuân Sơn - trưởng Công an huyện Ngọc Lặc - cho biết, căn cứ tin báo về tội phạm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ngọc Lặc về vụ "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại địa bàn huyện, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "làm lây lan dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra vào ngày 17/5.

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Chốt phong tỏa tại nơi cư trú của bệnh nhân N. - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, ngày 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo bệnh nhân B.V.N., 27 tuổi, quê tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) dương tính với SARS-CoV-2 (là bệnh nhân 4694). Sau đó, Công an huyện Ngọc Lặc làm rõ lịch trình đi lại, sinh hoạt của bệnh nhân 4694 và truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan.

Theo truy vết dịch tễ của cơ quan chức năng huyện Ngọc Lặc, trước đó, tối 17/5, khi vừa đi từ tỉnh Bắc Giang (vùng có dịch COVID-19) về đến nhà riêng ở thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, B.V.N. ra trạm y tế xã khai báo và được hướng dẫn cách ly tại gia đình. Tuy nhiên, người này không chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà mà đi ra khỏi nơi cư trú để nhậu với bạn tại quán Chiến Huệ tối 17/5 ở xã Minh Tiến, cạnh xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. 

Ngày 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo bệnh nhân N. dương tính với SARS-CoV-2 (là bệnh nhân 4694).

Đến ngày 23/5, cơ quan chức năng huyện Ngọc Lặc truy vết được 51 trường hợp F1, 666 trường hợp F2 và 1.228 trường hợp F3 liên quan đến BN 4694. Trong đó có 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 5086) vào chiều 22/5, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

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Từ khóa:   khởi tố vụ án COVID-19 lây lan dịch bệnh

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