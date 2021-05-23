Cặp vợ chồng mắc Covid-19 cố thủ trong nhà, không chịu đi điều trị cách ly khiến lực lượng chức năng 'mệt mỏi'

Chính quyền địa phương đã phải kiên trì, vận động, thuyết phục 2 giờ, đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22/5, bà T. và ông T. mới ra khỏi nhà và lập tức được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào 21 giờ 30 phút ngày 22/5, sau khi phát hiện trường hợp hai vợ chồng ông L.A.T. (SN 1962) và bà Đ.T.T. (SN 1971), trú tại 81 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương mắc COVID-19 , các lực lượng chức năng TP.Hải Dương đã đến nhà đưa cặp vợ chồng này đi điều trị. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, vợ chồng ông T. và bà T. nhất định không mở cửa, cố thủ trong nhà.

Hằng ngày, bà T. đi chợ Bắc Kinh mua thức ăn nhưng không nhớ mua của ai. Ngày 1/5, bà đến nhà em gái ở số 98 Nguyễn Văn Ngọc, phường Hải Tân ăn cơm. Khoảng ngày 3/5, bà Th. ra nhà bố mẹ và anh trai ở số 30 Lạc Long Quân, phường Lê Thanh Nghị chơi. Ngày 5/5, có 3 người đến nhà bàn công việc, có đeo khẩu trang.

Được biết, bà Đ.T.T. là lao động tự do, thường xuyên sang uống cà phê tại quán số 87 đại lộ Hồ Chí Minh, cùng quán với bệnh nhân B.A.T. (trường hợp đã được xác định mắc COVID-19 trước đó).

Bà T. từng đến nhà người quen ở lô 72.04 đường An Dương Vương, phường Ngọc Châu chơi. Chiều 15/5, bà T. đi cùng 2 người lên khu Linh Đàm (Hà Nội) gặp 1 người để bàn công việc rồi về bằng ôtô cá nhân. Khoảng 17 giờ ngày 15/5 hoặc 16/5 đi chùa Nhị Châu; khi đó có khoảng 3-4 người không quen biết trong khuôn viên chùa. Ngày 17/5, đến nhà người quen ở số 38 đường Thanh Niên (phường Quang Trung) chơi, sau đó cùng chồng và người này ra công viên Bạch Đằng chơi. Khoảng 19-21 giờ ngày 20/5, có 3 người đến nhà bà T.

Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc gần với bà T. gồm chồng, con gái, con rể, cháu, người bán cà phê, anh, em, chị dâu và bố, mẹ và bạn.

Sau 2 tiếng cố thủ trong nhà, cặp vợ chồng đã chịu đi điều trị - Ảnh: Người Lao Động

Bệnh nhân L.A.T. là lao động tự do. Ngày 1/5, ông T. cùng vợ đến ăn cơm tại nhà em vợ ở số 98 Nguyễn Văn Ngọc, phường Hải Tân.

Khoảng đầu tháng 5, có sang cửa hàng Huynh Mạc ở cùng phố (tại cửa hàng gia đình này đã có nhiều trường hợp F0). Buổi sáng, ông T. thường đến mua phở ở quán phở Trình, số 502 đường Nguyễn Văn Linh. Buổi chiều hằng ngày thường vào Bệnh viện Quân y 7 đánh bóng bàn từ khoảng 17-19 giờ. Ngày 12/5, đến nhà cháu chơi. Ngày 13/5, ông T. đi cùng 1 người sang cửa hàng Huynh Mạc mua tivi và có gặp bệnh nhân Bùi Anh T.. Ngày 17/5, đi lên khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm (Hà Nội) cùng 1 người và gặp 3 người bạn. Từ ngày 17/5 đến khi được đưa khỏi nhà, ông T. thường ở nhà. Khoảng 19-21 giờ ngày 20/5, có 3 người đến nhà ăn cơm.

Đối với trường hợp này, cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc gần, chủ yếu là người nhà, bạn, người bán phở...