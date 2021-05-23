Sau khi nhập viện điều trị vì mắc COVID-19, 1 nữ bệnh nhân ở Ấn Độ đã bị 3 y tá cưỡng hiếp tập thể. Nữ bệnh nhân này sau đó đã qua đời.

Theo thông tin từ Daily Mail, vụ việc gây rúng động diễn ra tại bệnh viện tư Paras HMRI ở bang Bihar (Ấn Độ).

Cụ thể, 1 người phụ nữ 45 tuổi được điều trị Covid-19 tại bệnh viện tư Paras HMRI ở bang Bihar (Ấn Độ) từ ngày 15/5. Con gái của nạn nhân cáo buộc 3 nhân viên y tế đã cưỡng hiếp mẹ mình trong khoảng thời gian từ 18h ngày 16/5 đến 11h ngày 17/5. Tuy nhiên, cô không thể xác định những người này là ai.

Nữ bệnh nhân qua đời sau 5 ngày nhập viện - Ảnh: Daily Mail

Cô con gái cho biết, sau khi vụ việc bị phát giác, bệnh viện đã có động thái muốn bưng bít câu chuyện bằng cách đặt nội khí quản cho nữ bệnh nhân, nhưng sau đó người phụ nữ này đã tử vong vào ngày 19/5. Vụ việc sau đó đã được con gái trình báo lên quan chức của Đảng Jan Adhikar (JAP), một đảng chính trị ở Bihar. Cô nói: "Mẹ tôi đã tự đến bệnh viện, dù có một số triệu chứng Covid-19 nhưng tình trạng sức khỏe của bà vẫn ổn. Trong khu ICU của bệnh viện, bà đã bị 3 người đàn ông tấn công tình dục vào ngày 16/5", cô nói. "Mẹ đã kể cho tôi toàn bộ sự việc khi sức khỏe của bà xấu đi. Sau đó, tôi đã nói chuyện với người thân về hành vi khủng khiếp này".

Tuy nhiên, ban quản lý bệnh viện Paras phủ nhận mọi cáo buộc tấn công tình dục và cho biết bệnh nhân qua đời vì biến chứng Covid-19. Cụ thể, họ cho biết, tối 16/5, họ quyết định đặt nội khí quản do bà không duy trì được độ bão hòa thích hợp với oxy lưu lượng cao và không hề xảy ra vụ việc như lời cáo buộc của cô con gái.

Đại diện ban quản lý cho biết: "Quản lý bệnh viện đã tiếp nhận và tổ chức cuộc điều tra nội bộ, và cũng đã chia sẻ kết quả cuối cùng với cơ quan chức năng. Sự việc này không xảy ra trong khuôn viên của bệnh viện".

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