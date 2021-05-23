Vụ sát hại cả gia đình người Hàn ở quận 7: Hung thủ phi tang tài sản trộm được, thản nhiên 'cuỗm' thêm gần 50 triệu của bạn cùng phòng

Xã hội 23/05/2021 19:55

Hung thủ là Lee Hyeong Won, cũng là người Hàn, làm công việc phát tờ rơi cho 1 quán Karaoke. Do bị phát hiện có hành vi ăn trộm nên đã khống chế, giết cả nhà nạn nhân rồi phi tang tài sản. Ngày 25/5/2021 tới đây, dự kiến TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ việc "giết người, cướp tài sản".

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 20/12/2019 khi vào công viên nội khu Hưng Phước 1 (phường Tân Phong, quận 7) ngồi nghỉ thì bị can nảy sinh ý định đột nhập vào các nhà trong khu vực để cướp. Sau khi đi lòng vòng quan sát phát hiện bên hông nhà số 5 khu này của 1 vợ chồng người Hàn Quốc là một bãi đất trống có bờ tường cao có thể leo lên cửa sổ lầu 1. Thăm dò tình hình xong, Lee đi mua một cái áo mưa cất vào balo giấu ở bãi đất trống rồi bỏ đi. Đến tối Lee quay lại bãi đất trống lấy đôi giày thể thao trong balô mang vào đeo ba lô sau lưng trèo tường vào cửa sổ lầu 1 mặc áo mưa ngồi đợi đến khuya đột nhập.

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Đối tượng lẻn vào gia đình người Hàn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khi vào nhà, Lee xếp áo mưa vào ba lô. Đến khu vực bếp ở lầu 4, Lee lấy một găng tay cao su đeo vào và một con dao cầm trên tay rồi đi xuống. Đến lầu 3, bị bà Jung Young Sook phát hiện tri hô, Lee dùng dao đâm vào cổ, khống chế đưa bà vào phòng. Nghe tiếng kêu, ông Yoon Sang Yong thức dậy liền giằng co với Lee thì bị dao đâm nhiều nhát vào người.

Lúc này bà Sook bỏ chạy đến nhà vệ sinh thì gục ngã. Con gái của ông bà đang ngủ phòng bên cạnh nghe tiếng ồn đi ra. Lee liền buông ông Yong chạy đến dùng dao đâm vào bụng chị này. Chị bỏ chạy thì bị Lee khống chế đưa vào phòng lấy tiền.

Sau đó, Lee đưa chị quay lại phòng cha mẹ yêu cầu mở két sắt nhưng không được. Ông Yong lấy một túi da hàng hiệu bên trong có 5 triệu đồng, các điện thoại, chìa khoá nhà, xe ô tô đưa cho Lee xin tha mạng. Lấy tài sản xong, Lee khống chế người chị đi xuống phòng em trai lấy một điện thoại rồi bỏ đi. 

Vừa ra ngoài, Lee lại nảy sinh ý định lấy ô tô nhà nạn nhân nên lấy chìa khoá điều khiển xe ra khỏi nhà. Do không biết đường, Lee điều khiển xe chạy vòng vòng đến khu dân cư Vinhomes Tân Cảng (Quận Bình Thạnh) vứt bỏ 5 chiếc di động và con dao xuống sông để phi tang.

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Xe ô tô nhà nạn nhân được tìm thấy ở 1 bãi đất trống tại quận 2 - Ảnh: Tiền Phong

Trên đường đi, nghĩ không thể bán được chiếc ô tô, Lee đưa xe đến một khu dân cư ở quận 2 dùng bật lửa đốt tấm lót cao su phía sau ghế để đốt xe phi tang chứng cứ rồi bỏ đi về phòng trọ. Về phòng trọ phát hiện đồng hương ở cùng không có ở nhà nên lại lục tủ lấy trộm 2.000 USD.

Đến ngày 25/12/2019, Lee bị công an bắt giữ. VKS truy tố Lee giết người thuộc trường hợp: Giết 2 người trở lên, giết người để thực hiện tội phạm khác có tính chất côn đồ, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo kết quả giám định, bà Sook tử vong do sốc mất máu không hồi phục, chồng bà bị thương tích 25%, con gái 38%. Hành vi giết người của Lee để sau đó cướp 8 triệu đồng và chiếc ô tô hơn 232 triệu.

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền Phong đưa tin, ngày 5/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lee Hyeong Won (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Dự kiến đến ngày 25/5/2021 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ việc. 

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