Khen thưởng nam thanh niên giúp tài xế taxi khống chế kẻ giết người, trốn truy nã

Xã hội 19/05/2021 20:12

Ngày 19/5, giám đốc Công an TP.Hà Nội đã tặng Giấy khen đối với anh Phạm Văn Thưởng vì đã có thành tích tham gia bắt giữ đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt thực hiện hành vi giết người, xảy ra ngày 16/5/2021 tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 19/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ký Quyết định về việc khen thưởng, tặng Giấy khen đối với anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990 ở tỉnh Thái Bình, hiện đang sinh sống tại quận Hà Đông) vì đã có thành tích tham gia bắt giữ đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt thực hiện hành vi giết người, xảy ra ngày 16/5/2021 tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

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Chân dung anh Phạm Văn Thưởng - Ảnh: FB
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Công an TP.Hà Nội đã tặng Giấy khen đối với anh Phạm Văn Thưởng - Ảnh: Lao Động

Trước đó, vào tối ngày 18/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đã đến Bệnh viện Quân y 103, thăm hỏi, động viên và trao Thư khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với lái xe Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP.Hà Nội) vì đã dũng cảm, tham gia bắt giữ đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người.

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Nam tài xế Nguyễn Trần Minh đã đã hồi phục sức khỏe phần nào sau vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vụ việc diễn ra vào chiều 16/5, khi chở khách đến khu vực đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tài xế Nguyễn Trần Minh bất ngờ bị hành khách là Đặng Phạm Sáu dùng dao đâm vào ngực. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn cố gắng mở cửa xe ôtô, vật lộn khống chế tên cướp. Vừa giằng co với đối tượng, anh Minh vừa tri hô. Dù nhiều người chứng kiến sự việc nhưng khá lâu sau, anh Minh mới được anh Thưởng đi qua đường hỗ trợ giữ tên cướp. Sau khi Công an nhận tin báo, đã đưa tên cướp về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tài xế gặp em bé đi lang thang lúc 1h sáng: 'Nếu có cướp tôi sẽ chạy ngay nhưng lương tâm tôi không cho phép bỏ qua em nhỏ đang lang thang'

Tài xế gặp em bé đi lang thang lúc 1h sáng: 'Nếu có cướp tôi sẽ chạy ngay nhưng lương tâm tôi không cho phép bỏ qua em nhỏ đang lang thang'

Chia sẻ về tình huống lúc gặp em bé 2 tuổi đi lang thang vào 1h sáng, anh Nguyễn Xuân Trường cho biết: "Tôi không sợ cướp, lương tâm tôi không cho phép bỏ qua. Còn nếu gặp cướp, tôi sẽ bỏ của chạy ngay".

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Từ khóa:   Phạm Văn Thưởng tài xế taxi khen thưởng

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