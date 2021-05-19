Chia sẻ về tình huống lúc gặp em bé 2 tuổi đi lang thang vào 1h sáng, anh Nguyễn Xuân Trường cho biết: "Tôi không sợ cướp, lương tâm tôi không cho phép bỏ qua. Còn nếu gặp cướp, tôi sẽ bỏ của chạy ngay".
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Vừa qua, tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã diễn ra vụ việc khiến nhiều người hoảng hốt và bất ngờ. 1 em bé 2 tuổi đã đi lang thang một mình lúc 1h sáng và may mắn được tài xế Nguyễn Xuân Trường giúp đỡ.
Cụ thể, do bố mẹ cháu bé ngủ quên đóng cửa nên bé đã dậy chơi và đi lang thang giữa đêm. Khi đang di chuyển trên đường ở khu vực này, anh Trường đã không ngần ngại xuống xe và gõ cửa từng nhà xung quanh để tìm sự trợ giúp. May mắn thay, sau 20 phút đã có người hàng xóm của gia đình cháu bé nhận ra và đưa bé về nhà.
Tại thời điểm diễn ra vụ việc, trên xe chỉ có một mình anh Trường, đoạn clip cũng được ghi lại từ camera hành trình. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã dành rất nhiều lời khen cho hành động dũng cảm của anh. Một số người cho rằng đôi khi đây là thủ đoạn dàn cảnh của bọn lừa đảo. Chỉ cần anh Trường bế bé ngay lúc vừa xuống xe sẽ có người lao ra hô hoán anh bắt cóc trẻ con, hoặc chặn đường cướp tài sản. Chính vì vậy cách xử lý thông minh của tài xế nhận được vô số bình luận tán thưởng: "Cảm ơn bác tài đã không bỏ đi, và trong tình huống oái oăm như vậy nhưng vẫn xử lý tỉnh táo. Chúc bác tài vạn dặm bình an!" hay "Tình huống này tốt nhất không bế, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn cho bé, còi, gọi um xóm lên. Cảm ơn bác tài xế nhiều ạ"...
Chia sẻ với Infonet về tình huống nguy hiểm đó, anh Trường nói: "May mắn là em bé không bị làm sao, đường đêm lúc đó rất vắng. Bố mẹ cháu vì đi làm cả ngày mệt quá về ngủ quên không đóng cửa nên cháu bé đã dậy và đi chơi một mình. Lúc đầu tôi không dám bế em bé ngay vì quá bất ngờ. Nhà tôi cũng có con nhỏ nên tôi không hề sợ bị bẫy, bị cướp gì hết, lương tâm của tôi không có cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy. Tôi không sợ bị cướp bởi nếu có tôi sẽ bỏ của chạy ngay, tài sản của mình để đó thì sau quay lại lấy vì mọi việc đều có pháp luật lo rồi".
Theo anh Trường, tại thời điểm đó anh không nghĩ gì nhiều, chỉ biết sự an toàn của cháu bé là trên hết, nên đã liều mình xuống xe trấn an và giúp cháu bé tìm gia đình. Mặc dù cũng có nghĩ đến trường hợp bị cướp dàn cảnh, nhưng lương tâm anh không cho phép bỏ qua một cháu bé đang gặp nguy hiểm như vậy.