Cụ thể, do bố mẹ cháu bé ngủ quên đóng cửa nên bé đã dậy chơi và đi lang thang giữa đêm. Khi đang di chuyển trên đường ở khu vực này, anh Trường đã không ngần ngại xuống xe và gõ cửa từng nhà xung quanh để tìm sự trợ giúp. May mắn thay, sau 20 phút đã có người hàng xóm của gia đình cháu bé nhận ra và đưa bé về nhà.

Vừa bước xuống xe, anh Trường không bế bé ngay mà quan sát rồi đi đến nhà dân gần đó để tìm thêm sự giúp đỡ - Ảnh cắt từ clip

Tại thời điểm diễn ra vụ việc, trên xe chỉ có một mình anh Trường, đoạn clip cũng được ghi lại từ camera hành trình. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã dành rất nhiều lời khen cho hành động dũng cảm của anh. Một số người cho rằng đôi khi đây là thủ đoạn dàn cảnh của bọn lừa đảo. Chỉ cần anh Trường bế bé ngay lúc vừa xuống xe sẽ có người lao ra hô hoán anh bắt cóc trẻ con, hoặc chặn đường cướp tài sản. Chính vì vậy cách xử lý thông minh của tài xế nhận được vô số bình luận tán thưởng: "Cảm ơn bác tài đã không bỏ đi, và trong tình huống oái oăm như vậy nhưng vẫn xử lý tỉnh táo. Chúc bác tài vạn dặm bình an!" hay "Tình huống này tốt nhất không bế, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn cho bé, còi, gọi um xóm lên. Cảm ơn bác tài xế nhiều ạ"...

Cư dân mạng không tiếc lời khen cho cách xử lý thông minh của bác tài - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với Infonet về tình huống nguy hiểm đó, anh Trường nói: "May mắn là em bé không bị làm sao, đường đêm lúc đó rất vắng. Bố mẹ cháu vì đi làm cả ngày mệt quá về ngủ quên không đóng cửa nên cháu bé đã dậy và đi chơi một mình. Lúc đầu tôi không dám bế em bé ngay vì quá bất ngờ. Nhà tôi cũng có con nhỏ nên tôi không hề sợ bị bẫy, bị cướp gì hết, lương tâm của tôi không có cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy. Tôi không sợ bị cướp bởi nếu có tôi sẽ bỏ của chạy ngay, tài sản của mình để đó thì sau quay lại lấy vì mọi việc đều có pháp luật lo rồi".