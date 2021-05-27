Lo lắng 'ổ dịch' Covid-19 hội thánh Phục Hưng sẽ tái diễn 'quá khứ đen tối' của Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc?

Xã hội 27/05/2021 18:20

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 27 ca nghi nhiễm Covid-19 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM. Nhiều người lo ngại sẽ lặp lại tình trạng của giáo phái "Tân Thiên Địa" ở Hàn Quốc vào năm ngoái.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 sáng 27/5, giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết bước đầu TP đã truy vết được 67 trường hợp F1 trải rộng 16 quận, huyện; xét nghiệm có 27 mẫu âm tính và các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Ngoài ra có 336 trường hợp F2, 326 mẫu đã có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Liên quan hội này, ông Nguyễn Duy Tân - trưởng Ban tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết: "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được cấp phép theo quy định pháp luật. Ở TP.HCM có 145 điểm, nhóm sinh hoạt". 

Theo đó, "hội thánh truyền giáo Phục Hưng" được UBND phường 3, quận Gò Vấp cấp phép sinh hoạt từ năm 2006. Số thành viên đăng ký trước đây là 60 người (hiện nay điểm nhóm đăng ký thành viên nhiều nhất là 200 người). 

Tuy nhiên, sau thời gian sinh hoạt, số thành viên giảm dần, hiện chỉ có 28 người đăng ký sinh hoạt.

Theo ông Tân, hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt Chủ nhật hằng tuần. Như vậy trong tháng 5 đến nay, nhóm này đã sinh hoạt 4 đợt vào các ngày 2/5, 9/5, 16/5 và 23/5. Tổng cộng 4 đợt sinh hoạt có 20 người tham gia. 

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Nơi sinh hoạt của hội đã bị phong tỏa vào tối qua - Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, HCDC nhận định đây là một chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, phát hiện được nhờ các trường hợp có triệu chứng đi khám tại cơ sở y tế. Mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên việc tổ chức truy vết, tầm soát phải thần tốc quyết liệt, hiệu quả. HCDC đã xác định số ca dương tính hiện tại phân bố ở 16 quận, huyện và có khả năng tăng lên.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM giải mã gene các bệnh nhân này để xác định nguồn gốc virus. Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, hỗ trợ ngành y tế truy vết, tránh lây lan từ F1 thành F0, F2 thành F1.

Ngành y tế thành phố này cũng đề nghị UBND thành phố yêu cầu không tụ tập quá 10 người, dừng triệt để cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Trước diễn tiến phức tạp của chùm ca bệnh, nhiều người lo sợ kịch bản Covid-19 "Tân Thiên Địa" ở Hàn Quốc vào năm ngoái sẽ lặp lại. Cụ thể, vào năm 2020, giáo phải Tân Thiên Đại ở Hàn Quốc ghi nhận 5.000 ca dương tính với Covid-19, sau đó nhanh chóng lây lan dịch bệnh ra khắp cả nước, khiến cho Hàn Quốc rơi vào tình thế báo động. 

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Giáo phái Tân Thiên Địa có quy mô lớn với hàng nghìn tín đồ - Ảnh: Internet

Đối với trường hợp của hội thánh truyền giáo phục hưng, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng, TP.HCM sẽ không rơi vào kịch bản của giáo phái Tân Thiên Địa như Hàn Quốc vì số thành viên của Hội thánh truyền giáo phục hưng không nhiều. Tuy nhiên, bác sĩ Khanh cho rằng TP.HCM nhanh chóng triển khai truy vết những trường hợp F1, F2 và xét nghiệm mở rộng.

Hiện nay, các tỉnh lân cận cũng cần kêu gọi người dân có liên quan hay tham gia vào hội truyền giáo này cần tới các cơ sở y tế khai báo y tế trung thực. Bác sĩ Khanh cho biết, với tình hình hiện tại, chỉ khai báo trung thực mới sớm khoanh được dịch.

Đến hiện tại, các ca bệnh đều có biểu hiện và phát hiện qua việc đi khám bệnh chứng tỏ chu kỳ lây của virus này đã lâu ngày, số người F1 có thể trở thành F0 sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Nóng: Sở Y tế TP.HCM đề nghị điều tra hoạt động của giáo phái 'Truyền giáo Phục Hưng'

Nóng: Sở Y tế TP.HCM đề nghị điều tra hoạt động của giáo phái 'Truyền giáo Phục Hưng'

Sau khi ghi nhận 25 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt tại giáo phái Truyền giáo Phục Hưng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị công an điều tra xem giáo phái có hoạt động chính thức không?

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Từ khóa:   hội truyền giáo phục hưng Covid-19 giáo phái Tân Thiên Địa

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