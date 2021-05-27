Nóng: Sở Y tế TP.HCM đề nghị điều tra hoạt động của giáo phái 'Truyền giáo Phục Hưng'

Sau khi ghi nhận 25 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt tại giáo phái Truyền giáo Phục Hưng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị công an điều tra xem giáo phái có hoạt động chính thức không?

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lúc 9h45 phút ngày 27/5, UBND TP.HCM họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khẩn với các quận, huyện và TP.Thủ Đức, cùng dự có Bí thư Thành ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ổ dịch mới nhất liên quan đến giáo phái Truyền giáo Phục Hưng ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, Gò Vấp.

Ông Bỉnh cho biết: “Tối qua (ngày 26/5), thành phố ghi nhận 3 trường hợp có triệu chứng đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại chỗ. 3 người này đều liên quan đến giáo phái giáo phái Truyền giáo Phục Hưng”.

Ngay trong đêm, ngành y tế TP.HCM đã truy vết. Sau khi liên hệ mục sư đại diện giáo phái Truyền giáo Phục Hưng, xác định có 27 người ở 7 quận huyện tại TP.HCM; 2 người ở Biên Hòa (Đồng Nai) và Bình Thuận. Đến nay, TP.HCM xác định có 25 ca dương tính liên quan đến giáo phái này.

Ông Bỉnh cho biết giáo phái Truyền giáo Phục Hưng hoạt động trong không gian chật hẹp với số lượng thành viên đông.

Nơi hoạt động của giáo phái đã bị phong tỏa - Ảnh: Thanh Niên

Hiện gia đình trưởng giáo phái đều dương tính Covid-19 và lây lan ra các F1 của những ca này. Ông Bỉnh nhận định ổ dịch này có thể kéo dài qua 2 chu kỳ, lây cho các thành viên của nhóm. Dự kiến tối nay hoặc sáng mai (28/5) sẽ có kết quả giải mã gen để truy nguồn gốc.

Ngoài ra, ông Bỉnh cũng đề nghị công an điều tra xem giáo phái Truyền giáo Phục Hưng có được hoạt động chính thức hay không.

Ngay trong đêm phát hiện ra các ca bệnh liên quan đến ổ dịch giáo phái Truyền giáo Phục Hưng, ngành y tế đã điều tra gần 300 mẫu khảo sát, phát hiện 25 trường hợp ở trên 6 quận, huyện. "Mức độ lây nhiễm trong nhóm này rất cao, có khả năng bệnh đã xuất hiện rồi, mầm bệnh đã có thể lây lan trong cộng đồng", ông Bỉnh nhận định.

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