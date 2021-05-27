Sau vụ tai nạn giao thông thương tâm, người cha chỉ bị thương nhẹ nhưng con gái người này tử vong tại chỗ. Ôm thi thể con gái chỉ mới 10 tuổi, người cha không nén nổi đau thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều tối ngày 27/5, anh N.V.Đ. (quê ở Thanh Hóa) điều khiển xe máy 36B6-824.28 chở theo con gái N.P.T. (10 tuổi) lưu thông trên đường ĐT 747B hướng từ miếu Ông Cù đi thị xã Tân Uyên.

Khi vừa qua cầu Khánh Vân 50 mét, tới ngã 3 giao với đường Lê Quang Định (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), thì xảy ra va chạm xe tải 61C-387.08 lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cú va chạm mạnh khiến anh Đ. cùng con gái ngã ra đường, bé T. bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Anh Đ. bị thương nhẹ. Chứng kiến con gái chết thảm anh Đ. gào khóc thảm thiết.

Đến tối cùng ngày, Công an thị xã Tân Uyên đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gia thông thương tâm.

Nữ công nhân làm đường gặp tai nạn giao thông, thi thể kẹt dưới bánh xe lu Một nữ công nhân đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai thì xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một xe lu tông trúng và cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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