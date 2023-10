2 nam sinh cấp 3 trèo tường đột nhập khu cách ly để thăm người yêu là F1

Công an tỉnh Sơn La vừa xử phạt 2 trường hợp đột nhập khu cách ly Covid-19 để gặp bạn gái. Cả 2 đối tượng đều là học sinh cấp 3 trường Phổ Thông trung học - Trung học cơ sở nội trú huyện Thuận Châu.

Theo thông tin từ VOV, tối 26/5, L.V.C. sinh năm 2002 và L.V.L. sinh năm 2004 cùng trú tại xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đi xe máy đến khu vực cách ly Covid-19 tại Trường Phổ Thông trung học - Trung học cơ sở nội trú huyện Thuận Châu rồi trèo tường vào khu cách ly để gặp bạn gái là Q.T.D. trú tại xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu là F1 cách ly tại trung tâm.

2 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Sau khi di chuyển đến khu vực nhà 3 tầng trong khu cách ly thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, hai đối tượng đã trèo tường ra ngoài và tẩu thoát, nhưng bị Công an thị trấn Thuận Châu kịp thời bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an Thị trấn Thuận Châu đã đề nghị xử phạt hành chính L.V.C. số tiền 7.500.000 đồng, L.V.T. số tiền 3.750.000 đồng (do chưa đủ 18 tuổi).

Lo lắng 'ổ dịch' Covid-19 hội thánh Phục Hưng sẽ tái diễn 'quá khứ đen tối' của Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc? Tính đến thời điểm hiện tại đã có 27 ca nghi nhiễm Covid-19 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM. Nhiều người lo ngại sẽ lặp lại tình trạng của giáo phái "Tân Thiên Địa" ở Hàn Quốc vào năm ngoái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-nam-sinh-cap-3-treo-tuong-dot-nhap-khu-cach-ly-de-tham-nguoi-yeu-la-f1-406719.html