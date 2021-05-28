Dân mạng 'truyền tay', 'xin link' clip nóng nghi của diễn viên phim 'Về nhà đi con' sẽ đối mặt hình phạt gì?

Liên quan đến vụ việc lộ clip nóng của nữ diễn viên phim Về nhà đi con, luật sư cho biết các cá nhân, tổ chức có hành vi phát tán, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử phạt.

Liên quan đến chuyện nghi vấn nữ diễn viên A.T. trong phim "Về nhà đi con" lộ clip nóng trong bồn tắm, hiện tại cô đã khóa trang cá nhân và chưa có phản hồi nào về sự việc. Tuy nhiên, tốc độ lan truyền của clip trên vô cùng chóng mặt. Chỉ cần "chấm 1 cái" để "xin link" là đã có trong tay clip của nữ diễn viên này. Clip nóng lan truyền với tốc độ chóng mặt - Ảnh chụp màn hình Không chỉ trong các hội nhóm mà 1 số người còn đăng tải các dòng trạng thái như: "Anh em xem clip chị A.T. chưa ạ? Chấm 1 cái để nhận link, sương sương 8 phút" càng khiến cho đoạn clip bị phát tán rộng rãi.

Nhiều hội nhóm, cá nhân lan truyền đoạn video trên MXH - Ảnh chụp màn hình Trả lời Báo Giao thông về hành vi phát tán clip nóng trên mạng xã hội nói trên, luật sư Diệp Năng Bình – (Trưởng VPLS Thông Tin Luật) cho biết: "Trong Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP Điều 101 có quy định rất rõ là vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Tuy nhiên, luật sư Bình cũng nhấn mạnh, mức phạt trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Còn trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Ngoài ra, hành vi tung clip nóng là "phát tán văn hóa phẩm đồi trụy", có thể bị khởi tố hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo đó, người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Luật sư phân tích: "Cụ thể, dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB). Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh. Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị. Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chính vì vậy, người truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Tùy theo mức độ nghiêm trọng do hành vi này gây ra mà người làm ra, phát tán các hình ảnh nhạy cảm này có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-truyen-tay-xin-link-clip-nong-nghi-cua-dien-vien-phim-ve-nha-di-con-se-doi-mat-hinh-phat-gi-406772.html