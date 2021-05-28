Cụ thể, sáng nay, ông Đoàn Ngọc Hải viết trên trang cá nhân của mình một bức tâm thư gửi đến người dân trong và ngoài nước cùng nghệ sĩ Hoài Linh. Mở đầu bức thư, ông trích một câu nói nổi tiếng: "Chỉ có người chết và người mới sinh ra là không có lỗi lầm." Ý nói ai cũng có lỗi lầm và Hoài Linh cũng vậy, chúng ta đều giống nhau.

Ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, TPHCM đã từ lâu nổi tiếng nhờ những việc làm giúp đỡ người nghèo, khó khăn trong cuộc sống. Cũng bởi vì chuyên tâm làm việc thiện, ông chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề gì liên quan đến giới giải trí . Nhưng sáng nay, trên trang cá nhân của mình, ông bất ngờ viết bức thư bênh vực NSƯT Hoài Linh giữa ồn ào cho rằng nam diễn viên đã "lấp liếm" hết số tiền 14 tỷ đồng từ thiện của người dân đóng góp.

Theo đó, ông Hải cũng không quên khẳng định Hoài Linh đã có một bước đi sai lầm trong cuộc sống. Nhưng theo ông, mọi người nên tha thứ và cho nam danh hài một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình.

Phần nội dung chính của bức tâm thư, ông Đoàn Ngọc Hải đưa ra nhiều cái tên nổi tiếng đã giữ được cân bằng trong cuộc sống một cách đáng quý nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng làm được vì là nghệ sĩ nên tính tình họ thường bay bổng, nghĩ mọi việc theo hướng đơn giản.

"Nghệ sĩ Hoài Linh đã quá sai, cái sai của anh ấy không ai có thể phủ nhận. Nhưng thật sự là chưa cấu thành tội phạm", ông Hải viết.

Hoài Linh từng lên tiếng giải thích cho việc chậm trễ giải ngân 14 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Ông Hải cho hay, lỗi lầm của Hoài Linh chưa phải là phạm tội, vẫn có nhiều cái tên khác từng gây ra sai lầm nhiều hơn, nặng nề hơn thế nhưng vẫn được tha thứ để làm lại cuộc đời. Có người đã đánh đổi danh dự của đất nước vì lợi ích cá nhân nay trở thành một huấn luyện viên giỏi, cống hiến lại cho đất nước. Còn Hoài Linh suốt hàng chục năm qua đem lại cho gần 100 triệu người Việt những tiếng cười vui vẻ, công lao lớn hơn lỗi lầm nhiều lần.

"Qua quan sát với góc độ của cá nhân tôi thì chắc chắn anh ấy sẽ không tham nhũng những đồng tiền cứu trợ lũ lụt của đồng bào, người như anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy", ông Hải tin Hoài Linh không ăn chặn tiền cứu trợ.

Ông Đoàn Ngọc Hải còn chia sẻ thêm, ông cảm thấy may mắn vì đã từng có thời gian làm công việc liên quan đến sổ sách có thể dễ dàng và nhanh chóng giải quyết vấn đề tiền bạc. Ông tin rằng, Hoài Linh không cố ý trong việc chậm trễ giải ngân số tiền 14 tỷ kia.

Cuối thư, ông không quên kêu gọi mọi người hãy cùng tha thứ cho Hoài Linh: "Nếu chúng ta không tha lỗi và liên tục sỉ vả thì chắc chắc chúng ta sẽ đẩy anh ấy đến “đường cùng". Đó không phải là lời dạy của Phật tổ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu."

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng tán thành với ý kiến của ông Hải, cho rằng không nên dồn ép Hoài Linh quá mức. Nhiều ngời còn ủng hộ, tin tưởng nam diễn viên hài, cho rằng Hoài Linh thật sự chậm trễ chứ không cố ý "giữ luôn" tiền ủng hộ của người dân.

Nhiều bình luận đồng ý với ý kiến của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Chi tiết nội dung tâm thư của ông Đoàn Ngọc Hải:

"TỪ BI HỶ XẢ

-Kính gửi bà con cô bác, các bạn trẻ trong và ngoài nước.

-Kính gửi Nghệ sĩ Hoài Linh.

Phật tổ đã dạy - Từ bi hỷ xả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời Người có nói - chỉ có người chết và người mới sinh ra là không có lỗi lầm.

Giới cầu thủ bóng đá, nghệ sĩ là những người luôn được 7 tỉ người trên trái đất này yêu quí bởi họ là những tài năng. Họ đã lao động cật lực để trở thành những tài năng. Họ là những người luôn mang lại niềm vui và tiếng cười.

Thu nhập của họ thường rất cao, cuộc sống hàng ngày của họ luôn trong trạng thái bay bổng vì họ luôn có hàng triệu người hâm mộ. Họ xứng đáng được như vậy.

Trước những hâm mộ cuồng nhiệt, thị phi, những áp lực lớn như vậy thì những người giữ được cân bằng trong cuộc sống như danh thủ bóng đá Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Hồng Sơn, cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, như danh ca Cẩm Vân, Ái Vân, Bảo Yến, Evis Phương, Tuấn Ngọc, danh hài Việt Hương... thật sự không nhiều và rất đáng quí.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã quá sai, cái sai của anh ấy không ai có thể phủ nhận. Nhưng thật sự là chưa cấu thành tội phạm.

Đã có rất nhiều cầu thủ bóng đá bán độ, bán danh dự của Tổ quốc, tội còn kinh khủng hơn nhiều lần cái sai của anh Hoài Linh, toà án đã phạt tù. Chúng ta cũng đã bỏ qua cho các cầu thủ và ngày hôm nay các em đã trở thành những huấn luyện viên rất nghiêm túc.

Nghệ sĩ Hoài Linh là một tài năng lớn của sân khấu kịch hài Việt Nam. Hãy cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Qua quan sát với góc độ của cá nhân tôi thì chắc chắn anh ấy sẽ không tham nhũng những đồng tiền cứu trợ lũ lụt của đồng bào, người như anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Anh ấy đã sai sót rất lớn về phương pháp trong việc thực hiện giải ngân những đồng tiền “xương máu“ để đến với đồng bào miền trung. Tại sao một chuyện sơ đẳng như vậy mà anh ấy lại sai sót?? Bởi vì anh ấy là một diễn viên hài, anh ấy luôn bay bổng và luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản.

Mọi người hãy tha lỗi cho anh ấy.

Nếu được mọi người tha lỗi và động viên anh ấy sẽ lấy lại tự tin và quay trở lại sân khấu với những vở kịch hài bất hủ. Diễn viên hài giỏi như anh Hoài Linh ở đất nước ta chỉ vài người.

Anh Hoài Linh và tôi bằng tuổi nhau, tôi may mắn hơn anh là đã nhiều năm làm kế toán, quản lý nhà nước...nên quản lý đồng tiền tương đối kịp thời và rõ ràng. Tôi mong anh Hoài Linh hãy đứng dậy như một người đàn ông dũng cảm và tử tế như trước kia anh đã làm và tiếp tục mang lại tiếng cười cho 100 triệu dân của Việt Nam.

Nếu chúng ta không tha lỗi và liên tục sỉ vả thì chắc chắc chúng ta sẽ đẩy anh ấy đến “ đường cùng “. Đó không phải là lời dạy của Phật tổ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trân trọng!

Đoàn Ngọc Hải"

Giữa tâm bão drama, Hoài Linh đã bị nhiều khán giả trong và ngoài nước tẩy chay mạnh mẽ, nhiều nhãn hàng còn gỡ bỏ hình ảnh của Hoài Linh dù cho đã hợp tác lâu dài. Động thái mới nhất này của ông Đoàn Ngọc Hải mong rằng sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn về vụ scandal lớn nhất sự nghiệp của NSƯT Hoài Linh.