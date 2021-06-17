Nhật Kim Anh xin lỗi việc 'PR khám bệnh với Võ Hoàng Yên' nhưng bị lên án, fan bảo vệ: 'Còn hơn khối kẻ im lặng nhưng âm thầm công kích'

Hậu trường 17/06/2021 15:43

Ngay sau khi nữ nghệ sĩ này lên tiếng về mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, CĐM đã ngay lập tức dậy sóng. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh bài đăng công khai xin lỗi của nữ diễn viên.

Tối hôm qua 16/6, CĐM được 1 phen dậy sóng khi hình ảnh Nhật Kim Anh đưa mẹ đi chữa bệnh chỗ ông Võ Hoàng Yên lan truyền trên MXH. Sốc hơn, khi trong bài đăng vào năm 2016, nữ diễn viên đã hết lời khen ngợi "tài năng chữa bệnh lạ" của ông Võ Hoàng Yên. Điều này đã khiến không ít người nghi ngờ rằng Nhật Kim Anh từng tiếp tay quảng cáo trá hình cho "lương y". Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, nữ diễn viên thừa nhận về việc từng đưa mẹ ruột đến để chữa bệnh xương khớp vì chân mẹ cô có dấu hiệu bị thoái hóa khiến bà không đi được. Nữ diễn viên và gia đình đã đi chạy chữa khắp nơi cho mẹ mà vẫn không khỏi. Khi được một người giới thiệu về ông Võ Hoàng Yên, cô đã đăng ký đưa mẹ đến khám với hy vọng sức khỏe của mẹ hồi phục. 

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Bài đăng hồi 2016 của Nhật Kim Anh - Ảnh chụp màn hình

Cũng ngay trong tối hôm qua, nữ diễn viên đã công khai xin lỗi trên trang cá nhân và hy vọng CĐM hiểu và thông cảm cho cô vì trong thời điểm đó, Nhật Kim Anh chỉ đưa mẹ đi với mong muốn mẹ khỏi bệnh chứ không vì mục đích quảng cáo cho ông Võ Hoàng Yên. 

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Nhật Kim Anh xin lỗi vì đã 'vô ý' chia sẻ việc đi khám bệnh - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa đăng bài xin lỗi, hàng loạt ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh vấn đề này. Nhiều người cho rằng Nhật Kim Anh quá chậm trễ trong việc lên tiếng trong khi suốt hơn 3 tháng từ khi vụ kiện tụng về ông Yên nổ ra, nữ diễn viên lại im lặng. Bên cạnh đó, nhiều người còn chỉ trích vì cho rằng nghệ sĩ cứ đợi công chúng "khui" ra thì mới chịu đính chính. Thậm chí 1 số cư dân mạng còn khẳng định nữ diễn viên chưa rõ ràng minh bạch khi nói về kết quả bệnh của mẹ. 

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1 bộ phận cư dân mạng chỉ trích sự chậm trễ và lời trần tình 50/50 của Nhật Kim Anh - Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, vẫn có nhiều khán giả đồng cảm với nữ diễn viên vì trong hoàn cảnh người thân đau ốm, khó để xác minh sự thật. Hơn nữa, sau khi phát hiện lỗi lầm, Nhật Kim Anh đã đính chính và xin lỗi thì không nên tạo sức ép, dồn nghệ sĩ vào đường cùng. 

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Vẫn có nhiều người ủng hộ và động viên nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, việc nữ diễn viên sinh năm 1985 từng đưa mẹ đến gặp ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM. 

Nóng: Ca sĩ Nhật Kim Anh thừa nhận có dẫn mẹ đến tìm 'thần y' Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Nóng: Ca sĩ Nhật Kim Anh thừa nhận có dẫn mẹ đến tìm 'thần y' Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã lên tiếng về hình ảnh cô đưa mẹ đến tìm "thần y" Võ Hoàng Yên xin chữa bệnh đau chân.

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