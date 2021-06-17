Tối hôm qua 16/6, CĐM được 1 phen dậy sóng khi hình ảnh Nhật Kim Anh đưa mẹ đi chữa bệnh chỗ ông Võ Hoàng Yên lan truyền trên MXH. Sốc hơn, khi trong bài đăng vào năm 2016, nữ diễn viên đã hết lời khen ngợi "tài năng chữa bệnh lạ" của ông Võ Hoàng Yên. Điều này đã khiến không ít người nghi ngờ rằng Nhật Kim Anh từng tiếp tay quảng cáo trá hình cho "lương y". Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, nữ diễn viên thừa nhận về việc từng đưa mẹ ruột đến để chữa bệnh xương khớp vì chân mẹ cô có dấu hiệu bị thoái hóa khiến bà không đi được. Nữ diễn viên và gia đình đã đi chạy chữa khắp nơi cho mẹ mà vẫn không khỏi. Khi được một người giới thiệu về ông Võ Hoàng Yên, cô đã đăng ký đưa mẹ đến khám với hy vọng sức khỏe của mẹ hồi phục.

Bài đăng hồi 2016 của Nhật Kim Anh - Ảnh chụp màn hình

Cũng ngay trong tối hôm qua, nữ diễn viên đã công khai xin lỗi trên trang cá nhân và hy vọng CĐM hiểu và thông cảm cho cô vì trong thời điểm đó, Nhật Kim Anh chỉ đưa mẹ đi với mong muốn mẹ khỏi bệnh chứ không vì mục đích quảng cáo cho ông Võ Hoàng Yên.