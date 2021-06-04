Sự thật sau tuyên bố rút đơn kiện ông Võ Hoàng Yên của bà Phương Hằng: 'Tôi không tự vả vào mặt mình. Tôi tin vào pháp luật'

Tiếp tục vụ lùm xùm của vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, vào buổi phát sóng tối ngày 4/6, bà lại tiếp tục "đổi ý" quyết không rút đơn kiện vị "thần y" này.

Trong suốt thời gian qua, vụ lùm xùm kiện tụng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (chủ tịch công ty Đại Nam) và "thần y" Võ Hoàng Yên với giá trị tiền tỷ khiến cộng đồng chú ý. Được biết, bà Phương Hằng từng gửi đơn tới cơ quan công an TP.HCM để điều tra sự việc. Ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Vào livestream tối hôm qua 2/6, nữ đại gia lại bất ngờ tuyên bố sẽ xem xét việc rút đơn kiện ông Yên. Chia sẻ về lý do đưa tới quyết định này, bà Hằng cho hay: "Tôi thấy nhiêu đó đủ lắm rồi... Đừng ai nói bà Hằng rút đơn là thua cuộc nha, chưa có tòa nào phán chưa biết ai thắng ai thua đâu. Còn ai ngưỡng mộ, thần tượng thì cứ tiếp tục, trách nhiệm của tôi tới đây tôi thấy đủ rồi. Nên có khi tôi rút đơn, ai kiện cứ tiếp tục kiện còn không cứ để ông Yên đi lừa đảo tiếp. Tôi thấy chẳng xứng đáng vì tôi cũng là nạn nhân" - bà Hằng chia sẻ trong livestream ngày hôm đó.

Tuy nhiên, ngay trong tối nay, ngày 4/6, bà Hằng đã có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Tại đây bà đã thay đổi ý kiến của mình khi cho biết sẽ không bao giờ rút đơn kiện ông Yên. Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream tối 4/6 - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi sẽ không bao giờ rút đơn. Tôi là người đàng hoàng chân chính, tôi không bao giờ đi ném đá người khác. Tôi ngồi chờ cơ quan chức năng đưa ra kết quả.

Đừng mong chờ tôi rút đơn. Tôi là người mạnh mẽ. Tôi thử lòng mọi người thế nào. Kể cả ly hôn tôi cũng không rút đơn. Tôi không bỏ cuộc, kể cả khi tôi thua tôi cũng đưa những người khác đến bờ đến bến. Nhóm nghe tôi rút đơn mừng, tôi không tự vả vào mặt mình. Tôi tin vào pháp luật" - Bà Hằng tuyên bố trong livestream tối ngày 4/6. Ngoài ra, bà cũng chia sẻ với cộng đồng mạng "chiếc lược" của cuộc đấu tranh vừa qua. "Trong lập trình cuộc chiến của tôi, tôi dựa vào pháp luật 60%. Tiếp đó, tôi dựa vào 30% cộng đồng mạng, nhất là giới trí thức và tôi dựa vào chính những gì tôi có để dẫn chứng cho quý vị là 30%. Còn 10% còn lại là những người chống đối tôi. Tôi chọn đánh cuộc chiến này trên con đường đầu tiên là thông qua Facebook. Vì tôi tin vào bản thân và sức mạnh của cộng đồng. Tôi 'chơi' liên hoàn kế, liên tục tấn công, không cần biết đúng sai. Ban đầu, tôi đã đồng ý giao cho ông Võ Hoàng Yên phân nửa gia tài nếu ông ấy chứng minh chữa được bệnh và nay tỉnh Quảng Ngãi đã chứng minh là ông ấy làm không được - tôi thành công 50%. Tiếp tục nữa, tôi vẫn 'trườn' mặt lên để thưa chuyện với quý vị, lột trần những sự thật. Tôi đã cân não hết" - bà Hằng chia sẻ trong phần đầu livestream.

Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi' Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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