Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi'

Bên cạnh đó, bà cũng chia sẻ về việc bị "chửi không thương tiếc" và "đặt điều vu khống" từ những người mà chỉ muốn bà "im miệng". Tuy nhiên, bà không quan tâm và sẽ tiếp tục đấu tranh vì cuộc sống bình an, cần sự tử tế.

Ngoài ra, bà Hằng còn cho biết "hai hôm nay tôi không khỏe nên tôi sẽ livestream vào tuần sau" đồng thời gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người.

XIN HÃY LÀ TÔI!

Quý vị thân mến!

Nguyễn Phương Hằng tôi chỉ có một lần sống và một lần chết, tôi sống cho cái chính nghĩa, tôi sống cho sự tử tế và có một đại nguyện rất lớn là sống theo hạnh của Bồ Tát để giúp đời cứu người, là một người phụ nữ mang trong người một trái tim nhân ái, yêu tổ quốc yêu đồng bào, yêu cả những khổ đau của những số phận trẻ em được sinh ra mang trái tim tật nguyền từ trong bụng mẹ. Tôi yêu cái chân thiện mỹ, yêu cái sự tử tế, yêu cái ấm áp ngọt ngào, và hơn tất cả là tình người cao cả. Có lẽ vì tôi yêu nhiều quá, tôi hồn nhiên quá mà tôi đã trở thành nạn nhân của một tên lang băm Võ Hoàng Yên. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà tôi làm tất cả để ngăn chặn một tập đoàn lừa đảo, không phải cho tôi nữa, vì dù nói gì thì tôi cũng đã là nạn nhân rồi. Tôi mất niềm tin cũng bởi vì tôi thần tượng và ngưỡng mộ, nên gần đây tôi đã xuất hiện trên công chúng với mục đích duy nhất mong cho mọi người thức tỉnh.

Đừng ma mị và bầy đàn theo hiệu ứng đám đông. Tôi bỏ thời gian sức khỏe để làm hết những gì có thể, bởi tôi không cam tâm nhìn người khác đi vào vết xe đổ của mình. Khi đã đụng thì phải chạm, có một mình tôi giãy dụa trước những sự thật phũ phàng, có một mình tôi ra sức minh chứng chỉ để mong một điều duy nhất là hãy thức tỉnh trước một tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia suốt những 14 năm.

Và hà cớ gì mà bao nhiêu con người nhảy ra chửi bới tôi. Họ chửi bới tôi không thương tiếc và đặt điều vu khống tôi, họ kéo bè kéo lũ từ trong ra ngoài nước với một mục đích duy nhất là bắt tôi im miệng để mọi thứ đi vào quá khứ, để chúng nó tiếp tục lừa đảo từ tiền bạc vật chất niềm tin, và hôm nay cũng đã có bao nhiêu người chết được phơi bày. Mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Dù ai có nói gì cũng không thể cứu được một thằng mị lương y và tập đoàn của nó.

Đó là điều tôi hạnh phúc nhất của một kiếp người. Tôi không bao giờ ân hận, chỉ vì cuộc sống của chúng ta cần được sự bình an, cần sự tử tế. Tôi không ngại va chạm những sự thật, vì tôi muốn những sự thật đó thực sự phải trở về thực tại. Cuộc sống vốn khốn khó còn bị lừa dối, giẫm đạp lẫn nhau bởi những tượng đài được xây dựng quá kiên cố, nên khi sụp đổ chúng ta không cam tâm để đối đầu lẫn nhau, những người đã chửi rủa tôi 98% là tôi không quen biết. Vậy thì động cơ nào quý vị là người hiểu rõ hơn tôi có phải vậy không? Chẳng lẽ một người phụ nữ như tôi có tất cả những gì sau bao nhiêu năm nỗ lực dẹp bỏ tất cả cái tôi vĩ đại của mình mà ai cũng có. Tôi dẹp bỏ tất cả để nói lên những sự thật đau lòng thì tôi có tội hay sao? Tôi đã nói tôi thà sống vinh chết vinh chứ tôi không sống nhục, nên tôi rất cảm ơn thời gian qua quý vị đã thương mến tôi, đã cổ vũ thương yêu tôi vô điều kiện, cũng như bản thân tôi hi sinh vô điều kiện vì cộng đồng. Tôi mang trong người một trái tim quân tử, một khí chất của một người yêu nước yêu dân. Có lỗi chăng là lỗi với chính bản thân mình, lỗi với các con mình và lỗi với người đàn ông đã gắn bó với tôi suốt những 15 năm còn tôi không có lỗi với ai cả.

Ít nhất là tôi đã ngăn chặn được tội ác của thằng Võ Hoàng Yên và đồng bóng gần như đã ngừng hoạt động sau khi tôi đã động vào Võ Hoài Linh. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi mà "công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao" đã hoạt động xuyên suốt để có được. Đây là chân lý mà tôi đã giành lại cho mọi người. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất ở ngưỡng tuổi 50. Hai hôm nay tôi không khỏe nên tôi sẽ livestream vào tuần sau. Và nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và một tâm lý vững vàng để vượt qua đại dịch COVID này. Chúng ta phải thượng tôn pháp luật vì một cộng đồng, vì một xã hội văn minh. Chúc mọi người luôn bình an trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống. Yêu lắm mọi người ơi.