Việt Hương 'thả thính' ông xã trên Facebook, CĐM ‘bóc’ ngay những lần 'ăn gian chiều cao' khiến fan ‘ruột’ xôn xao

Ngoài sự nghiệp đồ sộ danh hài Việt Hương còn khiến khán giả ngưỡng mộ khi có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mới đây khi khoe hình cùng ông xã cô đã bị khán giả ‘bóc’ ngay những lần ăn gian chiều cao trong quá khứ.

Việt Hương là một tên tuổi lớn trong làng hài Việt Nam. Ngoài tham gia diễn xuất cô còn lấn sân sang làm MC và hoạt động từ thiện khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng ít ai biết ngoài thành công trên sân khấu cô còn vun vén cho gia đình nhỏ luôn trong ấm ngoài êm suốt hơn 20 năm qua. Mối tình đẹp giữa cô và Hoài Phương luôn khiến công chúng xuýt xoa ganh tị. Hai vợ chồng thường hay “thả thính” nhau trên mạng xã hội như mới quen ngày đầu khiến fan khá thích thú. Việt Hương và chồng đã có 20 năm hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet Mới đây cả hai đã cùng chia sẻ hình ảnh bên nhau cực kỳ hạnh phúc. Việt Hương trang điểm sang trọng, quý phái cùng trang phục đỏ rực bên cạnh Hoài Phương lịch lãm trong cây vest đen chỉnh chu và thời thượng. Cặp đôi tạo dáng ôm nhau vừa phải làm tăng thêm độ tình cảm cho bức ảnh.

Bức ảnh khá sang trọng của cặp đôi nổi tiếng - Ảnh: FB Việt Hương chia sẻ cảm xúc của mình: "Tháng mới, tháng đặc biệt của 2 đứa em! Cám ơn anh luôn đứng phía sau em... để thấy em cao kkk?". Đáp lại ông xã cô cũng vô cùng mùi mẫn: "Ừ tháng 7 là tháng kỷ niệm của chúng mình. Năm nay là năm có nhiều cột mốc quan trọng nữa. Cảm ơn em luôn đứng trước anh. Yêu lắm".

Ngoài ra cô còn dành tình cảm cho chồng khi post một bài đăng tập thể dục cho 'lợi gan ông chồng' khiến khán giả cảm thấy khá hài hước. Bài đăng tập thể dục của Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình Cả hai cùng dành tình cảm đặc biệt cho nhau trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều cư dân mạng đã vào chúc phúc cho cả hai. Ngoài ra nhiều fan “ruột” còn thầm hâm mộ chuyện tình cảm đẹp như mơ của danh hài Việt Hương trong ngần ấy năm. Tuy nhiên khi nhìn vào bức ảnh vài cư dân mạng đã “bóc” ngay Việt Hương âm thầm sử dụng ghế để tăng chiều cao khi đứng cạnh ông xã. Đáp lại nữ nghệ sĩ chỉ cười thân thiện cùng fan của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô ăn gian chiều cao của mình. Trong một số chương trình gameshow nữ danh hài cũng khiến khán giả thích thú khi thể hiện màn hack chiều cao tuyệt đỉnh bằng chiếc bục to tướng. Điều này nhận nhiều tràng cười từ khán giả trong trường quay và cho rằng Việt Hương khá đáng yêu trong trường hợp này. Trong một chương trình khi đứng cạnh Hoàng Yến và các nam người mẫu, Việt Hương phải nhờ đến chiếc bục để đạt độ cao tương xứng - Ảnh: Internet Nhiều lời chúc có cánh dành cho cặp đôi bên dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình Fan thắc mắc Việt Hương có dùng ghế trong ảnh để hack chiều cao tuy nhiên nữ danh hài chỉ cười và đáp... chính xác - Ảnh: Chụp màn hình Việt Hương luôn khiến người xem cười tít mắt khi đứng cạnh những anh chàng khổng lồ trong các gameshow - Ảnh: Internet Được biết hiện tại NS Hoài Phương đã đưa con về Việt Nam đoàn tụ cùng Việt Hương. Thông tin này càng khiến fan của cô phấn khích và thầm chúc cho cả hai bên nhau trọn đời.

Mối tình ‘thầm kín’ của Việt Hương và nam diễn viên đẹp trai bậc nhất Vbiz là ‘ông vua vai ác’ lần đầu được hé lộ Cao Minh Đạt được xem là ‘ông hoàng’ phim truyền hình và thủ nhiều vai ác, mới đây chuyện tình yêu đơn phương của Việt Hương dành cho anh thời sinh viên đã được tiết lộ.

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