Bị chỉ trích 'quảng cáo không từ cái gì luôn', Việt Hương đáp trả tay đôi cực gắt, chúc dân mạng 'hoan hỉ, bớt quạo'

Hậu trường 07/07/2021 09:13

Thời gian gần đây khá nhiều nghệ sĩ bị công chúng cho rằng quảng cáo bất chấp và không xem xét chất lượng sản phẩm. Mới đây, Việt Hương chia sẻ clip tập thể dục cũng bị cư dân mạng "bóc"’ đang quảng cáo khiến nữ danh hài đã lên tiếng đính chính.

Việc nghệ sĩ PR kiếm thêm thu nhập trên trang cá nhân luôn khiến công chúng tranh cãi thời gian qua khá nhiều. Một số ca sĩ, ngôi sao quảng cáo bất chấp mà không hề nghĩ đến người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm. Bằng chứng là sau vụ tiền ảo khiến bao người trắng tay thì ngoài Nam Thư chẳng ai lến tiếng xin lỗi một lời. Hay mới đây nhất Phương Mỹ Chi cũng bị fan góp ý vì PR một sản phẩm trắng da đến từ Hàn Quốc khiến cô phải xóa ngay bài đăng sau đó.

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Việt Hương cũng như bao nghệ sĩ thường chia sẻ vài sản phẩm PR trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều fan vào comment ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên “dở khóc dở cười” nhất có lẽ là danh hài Việt Hương khi cô đang vô tư trong clip tập thể dục cũng bị fan "bóc" là quảng cáo và còn dùng lời lẽ hết sức khó nghe. Cụ thể trong một bài đăng tập thể dục để nâng cao sức khỏe, Việt Hương chia sẻ: "Tập cho lợi gan ông chồng. Chúc sức khỏe cả nhà nhé, dụng cụ có thể mua tập tại nhà giá hợp lý”. Có thể thấy nếu ai vô tình lướt qua cũng chỉ nghĩ đơn giản là nữ nghệ sĩ quan tâm đến sức khỏe của bản thân và muốn bật mí bí kíp cho mọi người nên mới quay clip có tâm như thế.

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Cảnh trong một clip tập thể dục Việt Hương đã chia sẻ lên Facebook - Ảnh: Chụp từ clip

Nhưng cư dân mạng thì có vài người lại nghĩ khác, họ hiểu lầm rằng ViệtHương đang quảng cáo cho sản phẩm tập thể dục một cách “hơi quá” nên đã quăng comment cực gắt: "Quảng cáo không từ cái gì luôn, nước hoa, kem chống nắng đủ cả, con người chúng ta thì cứ nghe và tin”.

Tuy nhiên thay vì im lặng nữ danh hài đã lên tiếng hết sức tinh tế và đanh thép để dằn mặt antifan: "Dụng cụ tập Hương đã nói rõ trong clip là không quảng cáo rồi, chỉ thấy tốt nên chia sẻ cùng với mọi người tập ở nhà giữ sức khỏe trong mùa dịch. Việt Hương không bán và không liên quan đến ai bán sản phẩm này. Chúc bạn hoan hỉ, bớt quạo."

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Cư dân mạng đã vào góp ý kiến cực gắt 'quảng cáo không từ cái gì' - Ảnh: Chụp màn hình
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Khiến cô phải đính chính ngay bên dưới là mình 'không quảng cáo sản phẩm' - Ảnh: Chụp màn hình
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Việt Hương đã nhanh chóng lên tiếng giải thích ngay dưới bài đăng để tránh phiền phức - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài viết và những bình luận của Việt Hương vẫn đang gây chú ý với cư dân mạng. 

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