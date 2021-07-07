Bị chỉ trích 'quảng cáo không từ cái gì luôn', Việt Hương đáp trả tay đôi cực gắt, chúc dân mạng 'hoan hỉ, bớt quạo'

Việc nghệ sĩ PR kiếm thêm thu nhập trên trang cá nhân luôn khiến công chúng tranh cãi thời gian qua khá nhiều. Một số ca sĩ, ngôi sao quảng cáo bất chấp mà không hề nghĩ đến người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm. Bằng chứng là sau vụ tiền ảo khiến bao người trắng tay thì ngoài Nam Thư chẳng ai lến tiếng xin lỗi một lời. Hay mới đây nhất Phương Mỹ Chi cũng bị fan góp ý vì PR một sản phẩm trắng da đến từ Hàn Quốc khiến cô phải xóa ngay bài đăng sau đó.

Việt Hương cũng như bao nghệ sĩ thường chia sẻ vài sản phẩm PR trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều fan vào comment ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên “dở khóc dở cười” nhất có lẽ là danh hài Việt Hương khi cô đang vô tư trong clip tập thể dục cũng bị fan "bóc" là quảng cáo và còn dùng lời lẽ hết sức khó nghe. Cụ thể trong một bài đăng tập thể dục để nâng cao sức khỏe, Việt Hương chia sẻ: "Tập cho lợi gan ông chồng. Chúc sức khỏe cả nhà nhé, dụng cụ có thể mua tập tại nhà giá hợp lý”. Có thể thấy nếu ai vô tình lướt qua cũng chỉ nghĩ đơn giản là nữ nghệ sĩ quan tâm đến sức khỏe của bản thân và muốn bật mí bí kíp cho mọi người nên mới quay clip có tâm như thế.

Cảnh trong một clip tập thể dục Việt Hương đã chia sẻ lên Facebook - Ảnh: Chụp từ clip

Nhưng cư dân mạng thì có vài người lại nghĩ khác, họ hiểu lầm rằng ViệtHương đang quảng cáo cho sản phẩm tập thể dục một cách “hơi quá” nên đã quăng comment cực gắt: "Quảng cáo không từ cái gì luôn, nước hoa, kem chống nắng đủ cả, con người chúng ta thì cứ nghe và tin”.