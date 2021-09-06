Giữa làn sóng 'sao kê' càn quét Vbiz, Việt Hương thông báo 'nóng' liên quan đến kêu gọi quyên góp từ thiện

Trong khi giới showbiz chao đảo vì lùm xùm sao kê chấn động thì mới đây Việt Hương đã có thông báo 'nóng' về chuyện quyên góp từ thiện.

Giới showbiz đang chao đảo vì cơn bảo sao kê từ thiện. Trong khi nhiều ca sĩ, người mẫu điêu đứng vì bị vị đại gia tên tuổi đấu tố rùm beng trên MXH thì Việt Hương vẫn âm thầm làm từ thiện khiến khán giả vô cùng cảm phục. Việt Hương có tấm lòng thiện được nhiều khán giả ngưỡng mộ Mới đây, danh hài đã có động thái mới trên MXH khiến khán giả chú ý. Cụ thể, Việt Hương thông báo về việc giúp đỡ cho bà con khó khăn: "Riêng Việt Hương sẽ đi xe tải 5 tấn gạo, và xe 2 tấn thực phẩm khác như: sữa, đường, mắm, cá... Đi vậy mới kịp tới với bà con. Chờ em nhé. Thương lắm".

Ngoài ra, nữ danh hài còn thông tin thêm về việc kêu gọi từ thiện để tránh gây hiểu lầm: "Việt Hương xin nhắc lại Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, và không nhận tiền. Trân trọng. Tất cả MTQ ai có gởi gạo, mì, trứng, sữa, mắm, cá, thuốc... cho bếp Hương Việt xin theo dõi hình ảnh cũng như danh phát quà mỗi ngày để thấy được số quà đã tới những đâu!". Bài đăng gây chú ý của danh hài trên MXH Ngay khi bài đăng tải, khán giả đã vào bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho danh hài và thả bình luận rôm rả: "Tự túc là hạnh phúc. Không cần phải trình bày giải thích với ai. Tiền Túi Tự Biên Tự Diễn", "Riếc rồi làm từ thiện phải báo cáo như vậy khổ thân chị Việt Hương quá", "Cảm động tấm lòng của gì Việt Hương"...

Bình luận của khán giả Trước đó, nữ danh hài cũng từng khẳng định: "Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không đi kêu gọi quyên góp tiền. Tôi không kêu gọi bất kỳ một đồng nào. Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hết 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi, cho người nghèo thì tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ". Việt Hương là ngôi sao chuyên làm từ thiện được nhiều khán giả hâm mộ Hiện tại, việc hành thiện của Việt Hương vẫn đang được dân mạng quan tâm và dành nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Tổng hợp

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