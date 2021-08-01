HÓNG: Đang làm từ thiện, Việt Hương năn nỉ "đừng bị rầy" vì người đàn ông này, khán giả 'tụt huyết áp'?

Danh hài Việt Hương nổi tiếng với lối diễn dí dỏm, dễ thương. Ngoài ra cô còn quay nhiều clip vui trên mạng làm khán giả vô cùng thích thú. Bên cạnh đó nữ danh hài cũng rất chuyên tâm làm từ thiện. Mới đây cô bỗng đăng một clip do chồng hát với giọng ca cực vui khiến dân mạng xôn xao.

Cụ thể khi nghệ sĩ Hoài Phương đang hát, thì bị quay clip lại. Trong video được up lên anh thể hiện một ca khúc quen thuộc tuy nhiên lại cố tình hát vui theo style riêng làm Việt Hương hú hồn. Cô phải đính kèm bài đăng bên dưới bình luận như sau: "Dạ em xin phép gia đình em máu nghề hát vui vẻ chút hé, cả nhà thương em đừng rầy em hé, 2 vợ chồng mai sẽ đi làm tiếp hé yên tâm hé. Thương".