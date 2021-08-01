HÓNG: Đang làm từ thiện, Việt Hương năn nỉ "đừng bị rầy" vì người đàn ông này, khán giả 'tụt huyết áp'?

Việt Hương mới đây đã đăng một clip lên MXH và có động thái xin 'đừng bị rầy' khiến khán giả tò mò?
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Danh hài Việt Hương nổi tiếng với lối diễn dí dỏm, dễ thương. Ngoài ra cô còn quay nhiều clip vui trên mạng làm khán giả vô cùng thích thú. Bên cạnh đó nữ danh hài cũng rất chuyên tâm làm từ thiện. Mới đây cô bỗng đăng một clip do chồng hát với giọng ca cực vui khiến dân mạng xôn xao.
Cụ thể khi nghệ sĩ Hoài Phương đang hát, thì bị quay clip lại. Trong video được up lên anh thể hiện một ca khúc quen thuộc tuy nhiên lại cố tình hát vui theo style riêng làm Việt Hương hú hồn. Cô phải đính kèm bài đăng bên dưới bình luận như sau: "Dạ em xin phép gia đình em máu nghề hát vui vẻ chút hé, cả nhà thương em đừng rầy em hé, 2 vợ chồng mai sẽ đi làm tiếp hé yên tâm hé. Thương".
Ngay khi clip lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào chiêm ngưỡng giọng hát của chồng nữ danh hài và dành nhiều comment vui: "Cười tụt huyết áp là có thiệt nha chị. Em tưởng ảnh nghiêm lắm", "Nghe tiếng Việt Hương cười là mọi sự buồn phiền tan biến", "Nhìn 2 vợ chồng vui mình cũng thấy vui theo chúc 2 vợ chồng thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để cống hiến cho những mảnh đời khó khăn. Hương ơi nếu có dịp nghỉ ngơi 2 vợ chồng có thể diễn kịch cho ba con cười 1 bữa thì tuyệt không gì bằng"...
Hoài Phương - ông xã danh hài là gương mặt quen thuộc trong giới showbiz dù ít khi lộ diện trước khán giả. Anh sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Vào năm 1989, Hoài Phương đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet tại Nhạc viện Hà Nội.
Hiện tại đoạn clip hát vui của chồng Việt Hương vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều lượt bình luận rôm rả.