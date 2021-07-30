Hai 'ông hoàng' VBiz Hoài Linh, Ngọc Sơn đón nhận tin dữ mất người thân đột ngột giữa mùa dịch, cả showbiz chết lặng

Hậu trường 30/07/2021 07:15

Hoài Linh và Ngọc Sơn đã mất đi người thân trong chưa đầy một tháng khiến cả showbiz và khán giả đều bàng hoàng, xót thương.

Thời gian qua showbiz đón nhận nhiều tin dữ. Người thân của các nam nghệ sĩ đã ra đi vĩnh viễn trong đó có Hoài Linh và Ngọc Sơn

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Ngọc Sơn bên mẹ và ca sĩ Quách Tuấn Du - Ảnh: Internet

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn - bà Kim Loan qua đời vào chiều ngày 11/7/2021 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Kim Loan mất vì tuổi già sức yếu, không liên quan đến Covid-19. Do phải cách ly nên lúc mẹ mất ca sĩ Ngọc Sơn đã để em là Ngọc Hải lo đám tang cho bà. Ngọc Sơn từng đón mẹ về Việt Nam sau thời gian chữa bệnh. Lúc đó sức khỏe bà ổn định, hầu như không có triệu chứng bệnh nghiệm trọng nên ca sĩ Ngọc Sơn rất yên tâm. 

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Ngọc Sơn trong đám tang của cha - Ảnh: Zing News

Lúc mẹ Ngọc Sơn mất, Ca sĩ Quách Tuấn Du - con nuôi của Ngọc Sơn từng tâm sự trên VietNamNet: "Người đau khổ nhất là ba Ngọc Sơn. Ba buồn, sốc và day dứt trong bất lực. Ba hầu như không muốn nghe cuộc gọi nào cả mà có nghe cũng không biết nói gì. Hiện tại ba chưa ổn hơn chút nào. Nội theo ba quán xuyến mọi công việc ca hát đã 30 năm nay rồi, chỉ 5 năm nay do đau bệnh, sức khỏe yếu nội mới phải buông tay thôi. Một người yêu mẹ như thế nhưng mẹ mất khi đang ở trong khu cách ly thì thật sự là vô cùng thương..."

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Ngọc Sơn rất có hiếu với mẹ - Ảnh: Internet

Mẹ Ngọc Sơn từng chia sẻ về anh rằng nam ca sĩ là người con có hiếu mà còn sống hiền hòa, hết lòng vì gia đình. Chính anh là người đã giúp đỡ, hỗ trợ các anh chị em ruột từ việc đi học cho đến gây dựng sự nghiệp, mua nhà,… Có những thời điểm anh gánh vác cả gia đình trên vai khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Trước đó, vào năm 2015 ba anh cũng qua đời để lại cho Ngọc Sơn niềm tiếc thương vô hạn.

Ngoài Ngọc Sơn thì Hoài Linh mới đây cũng đã đón nhận tin buồn khi một người thân của anh đã ra đi vĩnh viễn. Cụ thể, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh - đã chia sẻ thông tin lên MXH về sự ra đi của một người thân trong gia đình. Theo đó, nam ca sĩ cho biết đây là cậu ruột của mình. Dương Triệu Vũ viết: "Cậu ruột Mục sư - N.Đ.H., vừa mới về với Chúa đêm hôm qua lúc 20:20. Chúng con vô cùng thương nhớ cậu. Cảm ơn cậu vì những tình thương và tấm gương sống. Cầu mong cậu yên nghỉ trên nước Chúa".

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Dương Triệu Vũ thông báo tin dữ trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình
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Hoài Linh trong đám tang Chí Tài - Ảnh: VnExpress

Không chỉ riêng lần này mà trước đó, NS Hoài Linh cũng từng mất đi người bạn diễn là cố nghễ sĩ Chí Tài. Hoài Linh đã túc trực liên tục trong tang lễ của đồng nghiệp và còn quỳ lạy lúc đưa tiễn khiến khán giả rớt nước mắt. 20 ngày sau đám tang nghệ sĩ Chí Tài, một người thân khác của danh hài cũng qua đời khiến khán giả bàng hoàng xót thương.

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Hoài Linh, Chí Tài là cặp bạn diễn ăn ý trên sân khấu - Ảnh: Internet

Chỉ trong thời gian ngắn, showbiz đón nhận quá nhiều tin buồn về sự ra đi của người thân các nghệ sĩ. Khán giả hy vọng Hòai Linh và Ngọc Sơn sẽ luôn giữ vững tinh thần, mau chóng vượt qua nỗi buồn để có thể trở lại sân khấu tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật sau khi hết dịch.

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