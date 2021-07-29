Trong một lần chia sẻ sự cố cháy sân khấu, Hoài Linh đã được Quang Hà nhắc tên với lời thừa nhận 'Không muốn diễn' và nhiều tình tiết ly kỳ khán giả chưa từng biết tới.

Hoài Linh sau lùm xùm từ thiện 14 tỷ đã lui về ở ẩn và ít xuất hiện trên MXH. Ngay cả kênh Youtube cũng vắng lặng không có cập nhật gì mới. Thế nhưng trong một chương trình phát sóng trên nhà đài VTV3, chàng ca sĩ Quang Hà đã kể lại kỷ niệm cháy sân khấu, trong đó có mời Hoài Linh diễn. Danh hài Hoài Linh có cuộc sống im ắng sau lùm xùm từ thiện vừa qua - Ảnh: Internet Cụ thể, danh hài là một trong những khách mời VIP trình diễn tại liveshow “Không thể thay thế” của Quang Hà. Tuy nhiên, khi nghe thông tin vụ cháy, Hoài Linh đã hết năng lượng, không muốn diễn, còn cho hay rất khâm phục bản lĩnh của nam ca sĩ Quang Hà.

“Nếu tôi mà gặp chuyện như vậy, có đi hát 30 năm thì bản thân sẽ nằm trên sân khấu mất, tâm trí đâu mà hát. Tôi vừa xuống máy bay lúc 15 giờ là bên Quang Hà nhắn qua hát liền, tôi hoảng hồn luôn. Cũng qua đó tôi mới thấy thằng em Quang Hà của mình bản lĩnh như thế nào. Thú thật, lúc đứng trên sân khấu tôi chẳng muốn diễn. Tôi có gọi Quang Cường bảo cho anh ra ê a vài bài rồi vô chứ không diễn được đâu. Nhưng khi ra sân khấu, Quang Hà còn nhớ lời hơn tôi. Tôi lo sợ quá mà quên mất lời”.

Vụ cháy liveshow của Quang Hà năm 2019 - Ảnh: Internet Nói về liveshow bị cháy của Quang Hà, anh chia sẻ: “Chuyện buồn và ám ảnh nhất trong sự nghiệp của Quang Hà là năm 2019, liveshow của Hà bị cháy. Hà nhớ liveshow mang tên “Không thể thay thế” 7 giờ tối sẽ biểu diễn, thì 5 giờ sáng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô bị cháy hoàn toàn”. Quang Hà xuất hiện trên show truyền hình chia sẻ về cuộc đời đi hát của mình - Ảnh: Intenet Ngoài ra nam ca sĩ còn bị sốc và xỉu khi nghe hung tin. Anh cho biết thêm về vụ cháy chấn động năm đó: “Tôi chẳng muốn làm gì, thậm chí không còn tâm trí để hát trong các buổi diễn thay thế”. Nhạc sĩ Nguyễn Quang, người "cầm trịch" cả chương trình tiết lộ thiệt hại lên đến 30 tỷ. Anh cho biết thêm: “Tất cả đã mất hết, nhiều dụng cụ âm nhạc quý giá của các anh em nhạc công đã bị cháy, rất đau lòng”. Sau bao nhiêu năm, danh hài Hoài Linh vẫn cháy hết mình trên sân khấu và là tên tuổi khó có ai thay thế được - Ảnh: Internet Hiện tại, sau lời chia sẻ cháy sân khấu năm đó của Quang Hà trong chương trình “Bộ 3 siêu đẳng” mùa 3 vẫn nhận nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều fan còn tỏ ra thương danh hài Hoài Linh vì sự cống hiến hết mình trên sân khấu dù nghề nghiệp luôn xảy ra nhiều bất trắc không thể đoán trước được. Ai nấy mong hai nghệ sĩ luôn giữ sức khỏe và có thể trở lại sân khấu sau mùa dịch để tiếp tục cống hiến cho khán giả.

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