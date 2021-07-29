Vinh Râu rùm beng cỡ nào mà động thái 'lạ' đầu tiên hậu ly hôn nhận 45.000 lượt like và loạt Fb 'tick xanh' an ủi

Vậy là cuộc tình đẹp dài 6 năm của Vinh Râu và Lương Minh Trang đã kết thúc. Tuy nhiên mới đây Vinh Râu đã có động thái mới gây chú ý trên trang cá nhân.

Vinh Râu nổi lên trong giới YouTuber sau khi sản xuất hàng loạt các MV đạt views khủng. Anh còn là diễn viên đình đám trên mạng với lượng fan hâm mộ hùng hậu. Ngoài ra anh còn có chuyện tình đẹp như mơ với ca sĩ Lương Minh Trang, tuy nhiên mới đây thông tin cả hai "đường ai nấy đi" khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối. Sau khi vợ cũ thông báo xác nhận ly hôn trên MXH, Vinh Râu cũng đã đăng một bài viết gây chú ý tới cư dân mạng: "Hẹn 1 ngày cùng nhau gặp lại trên sân khấu lớn. Trân trọng những kỷ niệm cũ". Bài đăng nhanh chóng nhận hơn 45 ngàn lượt like chỉ trong ít phút. Dưới bài đăng, anh còn bonus thêm: "Cám ơn lời động viên của mọi người, hãy động viên cho cả 2 tụi tui nha".

Bài đăng mới nhất của Vinh Râu trên trang cá nhân hậu ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài đăng này lên sóng, hàng loạt tài khoản đã vào comment, đáng chú ý là một loạt tài khoản có tick xanh chứng tỏ Vinh Râu vô cùng hot trong giới showbiz. Một số comment đáng chú ý từ cư dân mạng: "2 em cố lên nhé. Trân trọng tinh thần tích cực của cả 2", "Mỗi chặng đường đã qua đều đáng quý, mong a và Chón sẽ luôn thành công và hạnh phúc trên con đường mới", "Cố lên anh"... Những lời an ủi tràn ngập bên dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo Tổ Quốc, trên Facebook cá nhân, Lương Minh Trang chia sẻ: "Chào mọi người! Có thể nhiều người khi nghe tin này sẽ không chấp nhận được vì mình biết có rất nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi của tụi mình nhưng đây là sự thật! Khi cả hai yêu thương rồi cưới nhau đều công khai cho mọi người cùng biết, thì khi kết thúc mình nghĩ cũng nên để mọi người biết. Có thể là do tụi mình đã hết duyên, chia tay trong hoà bình, chuyện sau này mình không nghĩ đến, vì đời còn dài mà! Mọi người đừng lo quá vì tụi mình vẫn sẽ là bạn, là đồng nghiệp, là anh em và sẽ giúp đỡ nhau trong công việc! Chỉ mong là mọi người sẽ tôn trọng quyết định của cả hai! Mình xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng".

Lương Minh Trang đăng ảnh nhẫn cưới sau khi xác nhận ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra cô còn gửi đôi lời đến Vinh Râu: "Mong anh sẽ luôn cháy hết mình với công việc, cũng như sớm tìm được người hợp với anh hơn em! Sáu năm không quá dài cũng không phải ngắn, tụi mình đã dành hết thanh xuân cho nhau, nhưng cuối cùng không thể thành câu chuyện cổ tích được. Kết quả này chẳng ai muốn, nhưng em vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc em với anh đã từng ở bên nhau! Cám ơn anh vì tất cả! Em sẽ vẫn ủng hộ anh trong mọi việc! Cảm ơn anh rất nhiều!". Cả hai ly hôn trong văn minh và rất lịch sự - Ảnh: Internet Hiện tại động thái mới của Vinh Râu nhận nhiều bình luận quan tâm từ cư dân mạng, đa số là những lời động viên, an ủi và mong nam diễn viên luôn vui vẻ trong cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinh-rau-rum-beng-co-nao-ma-dong-thai-la-dau-tien-hau-ly-hon-nhan-45000-luot-like-va-loat-fb-tick-xanh-an-ui-414700.html